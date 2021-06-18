 

В министерстве экономики предупреждают о возможно монополизации рынка приложений

18.06.2021, 8:28, Новости дня
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Представители Министерства экономики РФ предупреждают, что нынешние правила предустановки приложений на новые смартфоны, компьютеры и прочие продаваемые в РФ электронные гаджеты могут привести лишь к монополизации рынка.

Как минимум, происходит перераспределения в пользу отдельных компаний, говорят в минэкономики. Представители правительства обеспокоены этим фактом как противоречащем принципам свободной конкуренции.

Изначально закон и предложенные правила разрабатывались с целью поддержать отечественных разработчиков программного обеспечения, напоминают эксперты. На самом же деле, получается, что преференции получают только отдельные игроки. При этом новые возможности у них появляются не всегда оправданно.



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