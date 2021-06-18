Названа опасность дефицита антиоксидантов в организме

Терапевт Мария Черняева в ходе общения с журналистами рассказала, какую опасность несет дефицит антиоксидантов в организме. Летом у человека есть все шансы его восполнить.

Антиоксиданты представляют собой биологические антиокислители, которые нейтрализуют негативное воздействие свободных радикалов. Последние повреждают клетки, провоцируют развитие различных болезней, ускоряют процессы старения. Людям важно по максимуму воспользоваться возможностями по восполнению антиоксидантов, которые находятся в сезонных продуктах.

Важно обращать внимание на фрукты и овощи, содержащие витамины А, Е, С. Необходимо получать антиоксиданты именно из пищи, а не из специальных добавок. Переизбыток данных веществ также негативно сказывается на здоровье человека. Все дело в том, что иммунитету в определенном количестве нужны свободные радикалы.

Во всем следует соблюдать баланс. Свободные радикалы помогают иммунитету бороться с различными отрицательными факторами. Если их не будет, не станет выполняться защитная функция.

Источник: radiosputnik.ria.ru