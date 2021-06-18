В Украине снизился суточный прирост новых случаев COVID-19

“Зафиксировано 967 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них – 32 ребенка и шесть медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы 585 человек, летальных случаев – 50, выздоровели 2312 человек”, – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране зарегистрировали 1188 новых случаев COVID-19.

По данным Минздрава, в четверг сделали 51 199 тестов на коронавирус, из них методом ПЦР – 25 888.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (207) и Харьковской области (68).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 228 192 случая коронавирусной инфекции, скончались 51 952 пациента с COVID-19, выздоровели 2 147 972 человека.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1877175832445513

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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