 

В мире сделали более 2,5 млрд прививок от коронавируса – данные Bloomberg

18.06.2021, 8:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За сутки на планете вводят в среднем 37 млн доз препаратов, отмечает агентство.

Вакцинация от COVID-19 проходит уже в 180 странах. Еще 13 июня их было на две меньше.

По общему количеству прививок лидирует материковый Китай – 945 млн. В пятерку стран по этому показателю входят также США (315 млн), Индия (269 млн), Бразилия (84 млн) и Великобритания (73 млн).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Сейшельских островах (71,5%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

На 17 июня 2021 года, по данным ВОЗ, в мире подтвердили почти 176,7 млн случаев COVID-19, скончались 3,83 млн инфицированных.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции началась на планете в конце 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.01 / Недалеко от украинской станции в Антарктиде от ледника откололся кусок высотой 20 метров

06.11 / Российская нефть Urals стала дороже Brent

03.06 / В Оманском заливе затонул крупнейший корабль ВМС Ирана

29.07 / В России заявили, что глава украинской делегации в Минске Кучма сдерживал “партию войны” в Украине

06.01 / “Покайтесь за геноцид”. В Киеве националисты пикетировали посольство Израиля

11.09 / Погибшую в Италии модель из РФ заподозрили в слежке за базой НАТО

15.12 / Песков отменил брифинги со СМИ из-за пресс-конференции Путина

19.03 / Политтехнолога Килимника объявили в розыск в США. Разведка считает, что он вмешивался в выборы вместе с Деркачем

23.09 / В «Гипросвязи» усомнились в снижении безопасности из-за ограничения использования протоколов шифрования

13.05 / Песков заявил, что формат встречи Байдена с Путиным будут определять эпидемиологи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика