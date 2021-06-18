В мире сделали более 2,5 млрд прививок от коронавируса – данные Bloomberg

За сутки на планете вводят в среднем 37 млн доз препаратов, отмечает агентство.

Вакцинация от COVID-19 проходит уже в 180 странах. Еще 13 июня их было на две меньше.

По общему количеству прививок лидирует материковый Китай – 945 млн. В пятерку стран по этому показателю входят также США (315 млн), Индия (269 млн), Бразилия (84 млн) и Великобритания (73 млн).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Сейшельских островах (71,5%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

На 17 июня 2021 года, по данным ВОЗ, в мире подтвердили почти 176,7 млн случаев COVID-19, скончались 3,83 млн инфицированных.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции началась на планете в конце 2020 года.

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