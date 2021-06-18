Глава “Вектора” назвал причину всплеска заболеваемости COVID-19 в России

Во всплеске заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19 в России виноваты сами россияне. Такое мнение высказал глава государственного научного центра “Вектор” Ринат Максютов.

По словам Максютова, граждане недостаточно хорошо соблюдают меры эпидемиологической безопасности, предписанные Роспотребнадзором. Он также добавил, что вопреки “лабораторной версии”, эксперты не сомневаются в природном происхождении коронавируса, сообщает Ura.ru.

“Если находиться сейчас в крупных регионах, субъектах Российской Федерации, ещё даже две недели назад, пока не были приняты решения об определённых ограничениях, найти человека с маской сейчас уже большая проблема”, – цитирует RT специалиста.