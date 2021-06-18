 

Украинский политолог Соскин: Байден принес Украину в жертву Путину

18.06.2021, 8:12, Разное
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Президент США Джо Байден не стал защищать интересы Украины на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Так считает украинский политолог и экономист Олег Соскин.

По словам Соскина, Байден “предал и продал” Незалежную и использовал её в качестве предмета торга с российским лидером. Эксперт уверен, что американская сторона якобы предложила российской устроить очередной передел мира между двумя державами. При таком раскладе у Киева нет шансов достичь своих целей.

Олег Соскин уверен, что о принесении Украины в жертву свидетельствует то, что на саммите президентов США и России не обсуждался газопровод “Северный поток-2”. Политолог полагает, что Джо Байден без боя дал Владимиру Путину “зелёный свет” на завершение строительства магистрали, наплевав при этом на хранилища и газотранспортную систему Незалежной.

Соскин также отметил, что Вашингтон сдал Украину и как военного союзника. На это указывает нежелание американской стороны поднимать вопросы “оккупации” Россией Донецка и Луганска и попытка возобновить работу “предательских” Минских соглашений. Эксперт напомнил, что ранее помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан отказался лично разговаривать с главой офиса президента Украины Владимира Зеленского. Экономист также считает это своего рода предательством.



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