В результате стрельбы в США один человек погиб и 13 пострадали

В течение полутора часов в американском штате Аризона произошло несколько эпизодов стрельбы, один человек погиб, еще 13 пострадали, сообщила полиция.

NBC сообщает, что в течение полутора часов стрельбу открывали как минимум в восьми местах. Стрельба, предположительно, велась из машины. Часть пострадавших получила огнестрельные ранения, часть – травмы в авариях, вызванных стрельбой, некоторые были ранены осколками. Подозреваемый задержан, передает ТАСС.

ABC15 сообщает, что стрельба произошла в разных городах. Уточняется, что огнестрельные ранения получили трое пострадавших. Полиция считает, что подозреваемый действовал в одиночку, но его мотивы пока неизвестны, передает РИА «Новости».

Стоит отметить, что случаи стрельбы в общественных местах и на улицах в США – не редкость. Так, в конце мая огонь открыли по толпе в банкетном зале в Майами, в результате инцидента два человека погибли, еще 20 пострадали. В Калифорнии за месяц расстреляли около 100 машин на нескольких оживленных скоростных трассах.