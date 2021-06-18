 

В результате стрельбы в США один человек погиб и 13 пострадали

18.06.2021, 7:32, Новости дня
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В течение полутора часов в американском штате Аризона произошло несколько эпизодов стрельбы, один человек погиб, еще 13 пострадали, сообщила полиция.

NBC сообщает, что в течение полутора часов стрельбу открывали как минимум в восьми местах. Стрельба, предположительно, велась из машины. Часть пострадавших получила огнестрельные ранения, часть – травмы в авариях, вызванных стрельбой, некоторые были ранены осколками. Подозреваемый задержан, передает ТАСС.

ABC15 сообщает, что стрельба произошла в разных городах. Уточняется, что огнестрельные ранения получили трое пострадавших. Полиция считает, что подозреваемый действовал в одиночку, но его мотивы пока неизвестны, передает РИА «Новости».

Стоит отметить, что случаи стрельбы в общественных местах и на улицах в США – не редкость. Так, в конце мая огонь открыли по толпе в банкетном зале в Майами, в результате инцидента два человека погибли, еще 20 пострадали. В Калифорнии за месяц расстреляли около 100 машин на нескольких оживленных скоростных трассах.



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