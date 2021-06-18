Порошенко подал в суд на Гордона

Экс-президент Украины Петр Порошенко подал в Шевченковский районный суд Киева иск против украинского журналиста Дмитрия Гордона, сообщил адвокат бывшего главы государства Илья Новиков.

Возмущение бывшего президента вызвали слова Гордона о том, что в 2014 году «руководство Украины пошло на преступную сделку с руководством РФ и отдало приказ украинской армии оставить Мариуполь». Гордон заявил, что «Порошенко с Путиным договорились сдать Мариуполь», сообщается на странице партии Порошенко в Facebook.

Новиков подчеркнул, что Мариуполь оказался под контролем ополчения Донбасса «еще до президентских выборов», а через неделю после присяги Порошенко Киев вернул над городом контроль, «никакого приказа об оставлении украинской армией Мариуполя и вывода войск не было».

Адвокат сообщил, что «Гордону предъявлены требования о признании распространенной им информации недостоверной». При этом Порошенко не требует от него «лично опровергнуть клеветнические утверждения в эфире того же СМИ, в котором они были сделаны», поскольку «извинения Дмитрия Гордона не представляют интереса для истца и уже не могут ничего изменить». Кроме того, «требования денежной компенсации морального вреда тоже не заявлялись».

По словам адвоката, «сам факт публичного искажения обстоятельств захвата и освобождения Мариуполя в 2014 году имеет принципиальное значение для общества». Порошенко готов «дать ответчику возможность сосредоточиться на объяснениях по основным вопросам, не отвлекаясь на обсуждение суммы возмещения».