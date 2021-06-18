Ученые из Томска оформили патент на систему раннего обнаружения лесных пожаров

Ученые из Томского государственного университета разработали и уже оформили патент на отечественную систему обнаружение пожаров, возникающих в естественной среде.

Речь идет о крупных возгораниях в лесах, на полях и в степях, а также на торфяных болотах, говорят специалисты. По их словам, пожары такого рода трудно погасить только потому, что о них обычно становится известно с большим опозданием. В результате огонь, как правило, распространяется на большой территории, обретая масштабы настоящего стихийного бедствия.

Ученые из ТГУ разработали специальные датчики, которые объединяются в единую систему и способны передавать информацию на большие расстояния. Пожары обнаруживаются по высокой концентрации в атмосфере продуктов сгорания.