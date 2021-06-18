17 июня на Донбассе боевики девять раз нарушили перемирие, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

“17 июня в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. […] В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. […] Состояние здоровья раненого – средней тяжести”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики открывали в четверг огонь в районе населенных пунктов Пески (дважды – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов), Луганское (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), Водяное в Приазовье (трижды – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов), Новотошковское (из стрелкового оружия), Золотое (дважды – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

“На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ”, – подчеркнули в пресс-центре.

За первые семь часов 18 июня боевики нарушили перемирие один раз – “вблизи Золотого противник открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов”.

В штабе ООС подчеркнули, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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