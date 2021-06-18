 

Дума обязала IT-гигантов открывать представительства в России

18.06.2021, 7:14, Разное
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Также иностранные компании будут обязаны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для связи с российскими гражданами или организациями.

До этого законодательство РФ не содержало прямой обязанности для IT-гигантов открывать филиалы или представительства в нашей стране. “Что позволяет им формально оставаться вне российской юрисдикции”, — сказано в пояснительной записке.

Принятый закон предусматривает меры воздействия на иностранные компании. Среди них – маркировка сайтов информацией о неисполнении законодательства, исключение из поисковой выдачи, запрет на рекламу нарушителей в России.

Предусмотрены и более жесткие меры: запрет на переводы денежных средств и прием платежей, частичная или полная блокировка ресурса на территории России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил компании, которых законопроект коснется в первую очередь. Это Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram и WorldOfTanks.

По словам спикера, эти организации не пошли по пути саморегулирования, хотя у них была такая возможность. Председатель ГД выступил за введение экономических мер принуждения в отношении иностранных IT-компаний.



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