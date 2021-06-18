 

Москвичам пообещали субтропическую погоду на выходных

18.06.2021, 7:14, Разное
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Жителей столичного региона в субботу и воскресенье ожидает по-настоящему субтропическая погода. Об этом рассказал метеоролог Александр Голубев в интервью российским журналистам.

Голубев отметил, что конец текущей недели будет не просто жарким, но даже засушливым. Температура воздуха в субботу днём достигнет 29 градусов жары, а в воскресенье поднимется ещё выше – до 31 градусов Цельсия. В связи с этим специалист посоветовал москвичам надевать головные уборы перед выходом на улицу, сообщает “Общественная служба новостей”.



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