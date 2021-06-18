Сенатора вынесло на обочину

Олег Королев слагает полномочия после обвинений в «пьяной езде» и ДТП в Липецке. Теперь его привлекут к ответственности?



Сенатор и бывший губернатор Липецкой области Олег Королев. Фото: РИА Новости

Член Совета Федерации и бывший губернатор Липецкой области Олег Королев 23 июня сложит свои полномочия. Об этом пояснил председатель Комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. «Королев подал письменное заявление о сложении полномочий по состоянию здоровья. В соответствии с Регламентом, заявление будет рассмотрено комитетом, Советом палаты и вынесено на ближайшее заседание Совета Федерации», — сказал он.

Характерно, что заявление Тимченко пресс-служба Совфеда прислала в ответ на запрос «Новой газеты». 15 июня редакция отправила в Совет Федерации письмо с просьбой рассказать, было ли рассмотрено обращение губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, в котором он просил верхнюю палату парламента разрешить привлечь Королева к административной ответственности.

По закону наказать сенатора за что угодно, хоть за убийство, без согласия Совета Федерации нельзя. Теперь своего «иммунитета» Королев лишится.

Информация о сложении полномочий — неожиданная. Еще накануне казалось, что сенатор все-таки «вырулит» из неприятной истории. Источник в правительстве Липецкой области 15 июня пояснил корреспонденту «Новой», что ответа на обращение губернатора от Совета Федерации нет. В областном УМВД, куда мы направили запрос о результатах проверки в отношении Королева, сообщили, что наше письмо «не дошло» (дважды), потому что «почту глючит». Ранее полицейские уже заявляли, что информация о причинах, по которым «Лексус» Королева ездил на протяжении нескольких часов по диагонали, сбивая знаки дорожного движения, — «противоречивая».

И вдруг.

«Лексус» Олега Королева едет по Липецку со спущенными шинами. Скриншот видео: gorod48.ru

— Само по себе сложение полномочий не означает, что Королева привлекут к административной ответственности. Но теперь дорога для его преследования открыта. Единственное, что его может спасти, — обширные связи, которые за годы своей работы во власти он наработал как в Москве, так и в Липецке, где проводилась проверка, — говорит собеседник «Новой», близкий к правительству Липецкой области. — Конечно, остается вариант, что ему действительно стало плохо за рулем. Но почему он в таком состоянии ездил по городу минимум два часа — непонятно.

По информации «Новой газеты», 13 мая, в день «пьяной езды», Королев отдыхал в Липецке в компании спикера облсовета Павла Путилина и первого замглавы администрации области Николая Тагинцева. Первый факт совместного отдыха отрицает, второй — отказывается давать комментарии. Когда отдых закончился, «Лексус» сенатора поехал по улице Зои Космодемьянской в сторону Матырского водохранилища. У магазина строительных материалов он начал резко перестраиваться и протаранил Chery Amulet, за рулем которого находился рабочий «Новолипецкого металлургического комбината» Александр Узляков. Рабочий рассказал «Новой газете», что спустя неделю после ДТП сотрудники ГИБДД так и не сказали ему, был ли сенатор за рулем автомобиля, из-за чего он не может получить деньги по страховке. 17 июня Узляков рассказал «Новой», что страховые ему все-таки выплатили, но был ли сенатор за рулем и был ли он пьян, так и не сказали.

Кадр задержания Королева сотрудниками ДПС. Скриншот видео: gorod48.ru

У Олега Королева — большой опыт выхода из сложных ситуаций. В сентябре 2015 года его сын Роман, бывший заместитель прокурора Курской области, сбил насмерть 57-летнюю жительницу поселка Черемисиново Аллу Алпееву. И за это получил условный срок, хотя мог получить пять лет реального. В 2009 году автомобиль ГИБДД из кортежа Олега Королева столкнулся с Toyota Corolla. Погибли водитель и пассажир Toyota, а также сотрудник госавтоинспекции.

Виновным был признан водитель третьего автомобиля, который, как установило следствие, спровоцировал ДТП.

В конце концов, заместитель Королева Сергей Доровской был заказчиком убийства журналиста «Новой» Игоря Домникова. И тоже не сел: дело против него закрыли «за истечением срока давности». Сам Олег Петрович оказался как бы не при чем.

Формально Королев уходит из Совфеда «по состоянию здоровья». Хватит ли его «иммунитета», чтобы историю с «пьяной ездой» спустили на тормозах?

Иван Жилин

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