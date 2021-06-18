Володин призвал депутатов личным примером показать россиянам пользу вакцинации

Во время выступления на последнем пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы РФ спикер Вячеслав Володин призвал парламентариев рассказывать россиянам, в чем польза вакцинации от коронавируса. Председатель ГД отметил, что его коллегам необходимо опираться на личный пример и соблюдать принцип добровольности прививок.

Вячеслав Володин подчеркнул, что около 200 депутатов Госдумы переболели коронавирусом. При этом многие из них уже сделали прививку от COVID-19, что, по славам спикера, позволило заразившимся перенести болезнь в легкой форме.

“Сейчас уже можно говорить, что тот, кто привился, болеет намного легче. Поэтому важно, чтобы наши граждане, наши избиратели это понимали и по‑другому относились к прививкам, к вакцинированию”, — заявил Володин.

Председатель ГД отметил, что в России наступает период отпусков, при этом прививку от коронавируса сделали всего лишь 10% граждан. Он напомнил россиянам о рисках в период пандемии: “Многие поедут отдыхать. Приедут загорелые, но больные. И надо думать даже не столько о себе, сколько о тех, кто рядом, потому что не сразу приходит понимание, что человек болен. Добавляем работу врачам и приносим проблемы в семьи. Поэтому, с одной стороны, мы говорили и говорим о добровольности вакцинации, а, с другой стороны, нам надо самим здесь убеждать и быть примером”.

В заключении Вячеслав Володин поблагодарил отечественных ученых за оперативное создание вакцины от коронавируса, а также всех медицинских работников за самоотверженный труд. Депутаты поддержали председателя Госдумы аплодисментами.