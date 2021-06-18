 

Володин призвал депутатов личным примером показать россиянам пользу вакцинации

18.06.2021, 6:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Во время выступления на последнем пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы РФ спикер Вячеслав Володин призвал парламентариев рассказывать россиянам, в чем польза вакцинации от коронавируса. Председатель ГД отметил, что его коллегам необходимо опираться на личный пример и соблюдать принцип добровольности прививок.

Вячеслав Володин подчеркнул, что около 200 депутатов Госдумы переболели коронавирусом. При этом многие из них уже сделали прививку от COVID-19, что, по славам спикера, позволило заразившимся перенести болезнь в легкой форме.

“Сейчас уже можно говорить, что тот, кто привился, болеет намного легче. Поэтому важно, чтобы наши граждане, наши избиратели это понимали и по‑другому относились к прививкам, к вакцинированию”, — заявил Володин.

Председатель ГД отметил, что в России наступает период отпусков, при этом прививку от коронавируса сделали всего лишь 10% граждан. Он напомнил россиянам о рисках в период пандемии: “Многие поедут отдыхать. Приедут загорелые, но больные. И надо думать даже не столько о себе, сколько о тех, кто рядом, потому что не сразу приходит понимание, что человек болен. Добавляем работу врачам и приносим проблемы в семьи. Поэтому, с одной стороны, мы говорили и говорим о добровольности вакцинации, а, с другой стороны, нам надо самим здесь убеждать и быть примером”.

В заключении Вячеслав Володин поблагодарил отечественных ученых за оперативное создание вакцины от коронавируса, а также всех медицинских работников за самоотверженный труд. Депутаты поддержали председателя Госдумы аплодисментами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.03 / Мнение: Выставка трупов должна быть запрещена

03.05 / Мнение: “Радио Свободы” не будет подчинятся российским законам

20.02 / Джон Траволта выставил на продажу дом после смерти жены: как выглядит особняк, в котором пара прожила 30 лет

27.06 / Мнение: Свежий анекдот – звонок Путину 2 июля в Ново-Огарёво

16.03 / Квакать и разрушать, разрушать и квакать

03.10 / Инсайдеры: Тимати станет новым героем шоу «Холостяк»

14.05 / Мнение: О шикарной карьере уборщика в Макдональдсе

25.09 / Названы две действительно полезные каши

28.01 / Соцсети начали удалять новые призывы к участию в незаконных митингах

24.10 / Ксюша, Оля — на выход! – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика