 

Человек со стержнем и спящий на ходу: западные СМИ обсуждают поведение Путина и Байдена

18.06.2021, 6:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

То, как говорил Владимир Путин на встрече с американским коллегой Джо Байденом, вдохновило западные СМИ на громкие заголовки. Саммит называют чуть ли не встречей века, ведь это первые переговоры российского и американского президентов с глазу на глаз после вступления лидера США в должность главы страны.

Две великие державы, как выразился Джо Байден, от которых зависим в прямом смысле будущее всего мира, никогда еще не были так близки и одновременно так далеки друг от друга в идеологическом плане. Однако политикам все же удалось найти общий язык.

Американцы пришли к выводу, что Джо Байден не провел совместную пресс-конференцию из-за своей слабости. Да и вел он себя, в отличие от сильного политика Владимира Путина, неинициативно, пишет The Washington Post.

Американцы предположили, что Владимир Путин “сожрал” бы Джо Байдена на глазах у всего мира, если бы политики пошли на совместную пресс-конференцию. Несмотря на это, многие оценили похвалу со стороны российского президента в адрес коллеги. Читатели западной прессы сошлись во мнении, что политикам удалось найти точки соприкосновения.

Польская пресса писала о том, что Владимир Путин на пресс-конференции получил хорошую возможность раскритиковать Америку и весь Запад. Путина назвали отличным стендапером, говоря о стиле его поведения.

Французы обратили внимание, что Джо Байден вел себя вяло на переговорах. Он словно засыпал на ходу. Путин же охотно отвечал на вопросы американских журналистов. Байден в свою очередь игнорировал вопросы российской прессы, пишет читатель издания Le Figaro.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.01 / Анастасия Толстихина из «Дома-2» в своем выкидыше обвинила жену Бердникова

07.07 / Мнение: Контрдискурс в Оттаве

08.02 / Отец Аниты Цой перед смертью попросил «оставить его в покое»

29.09 / В больницах Севастополя остался 1% коек для больных COVID-19

04.12 / Мнение: Франция не признает Карабах

26.06 / Россию обвинили в расизме при проведении парада Победы в Москве

18.04 / За что травят Зиверт? – Личное мнение

05.06 / Путин указал на стремление США подтолкнуть страны к отказу от доллара

01.10 / Иногда они возвращаются: о чем говорит рецидив фурункулеза

15.05 / Я принадлежу себе! – Айза Долматова посетовала на недостатки публичности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика