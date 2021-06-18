Человек со стержнем и спящий на ходу: западные СМИ обсуждают поведение Путина и Байдена

То, как говорил Владимир Путин на встрече с американским коллегой Джо Байденом, вдохновило западные СМИ на громкие заголовки. Саммит называют чуть ли не встречей века, ведь это первые переговоры российского и американского президентов с глазу на глаз после вступления лидера США в должность главы страны.

Две великие державы, как выразился Джо Байден, от которых зависим в прямом смысле будущее всего мира, никогда еще не были так близки и одновременно так далеки друг от друга в идеологическом плане. Однако политикам все же удалось найти общий язык.

Американцы пришли к выводу, что Джо Байден не провел совместную пресс-конференцию из-за своей слабости. Да и вел он себя, в отличие от сильного политика Владимира Путина, неинициативно, пишет The Washington Post.

Американцы предположили, что Владимир Путин “сожрал” бы Джо Байдена на глазах у всего мира, если бы политики пошли на совместную пресс-конференцию. Несмотря на это, многие оценили похвалу со стороны российского президента в адрес коллеги. Читатели западной прессы сошлись во мнении, что политикам удалось найти точки соприкосновения.

Польская пресса писала о том, что Владимир Путин на пресс-конференции получил хорошую возможность раскритиковать Америку и весь Запад. Путина назвали отличным стендапером, говоря о стиле его поведения.

Французы обратили внимание, что Джо Байден вел себя вяло на переговорах. Он словно засыпал на ходу. Путин же охотно отвечал на вопросы американских журналистов. Байден в свою очередь игнорировал вопросы российской прессы, пишет читатель издания Le Figaro.