Россиян, не желающих вакцинироваться от коронавируса, будут депортировать в страны Евросоюза

Граждане РФ, отказавшиеся проходить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, будут высланы в страны ЕС.

Соответствующий документ был подготовлен и внесен в повестку группой депутатов от «Единой России». Необходимость в изменении законодательства возникла после введения в некоторых регионах обязательной вакцинации для определенных категорий жителей России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что уже достигнуты договоренности с Данией и Нидерландами. Эти две страны готовы принять ограниченный контингент COVID-диссидентов.

Захарова добавила, что сложная ситуация с коронавирусом в России вынуждает правительство идти на подобные репрессивные меры:

– Хотя руководство страны делает все возможное для борьбы с пандемией, вакцинация у нас проходит довольно медленно. Это, прежде всего, связано с бесконечным потоком лжи и дезинформации о «Спутнике V», распространяемым в западной прессе. Сейчас каждый гражданин России должен решить, кому он больше доверяет: президенту, избранным народом депутатам Думы, Росстату или русофобским изданиям типа Guardian, Spiegel и New York Times?.

Представитель МИД отметила, что россияне сами могут решить свою судьбу:

– Вакцинировавшиеся не только защитят свое здоровье, но и помогут замедлить распространение вируса. Они и дальше смогут жить в условиях стабильности, пользоваться услугами одной из эталонных систем здравоохранения и получать лучшее в мире образование. А кого судьба Родины не волнует, тех готовы принять страны с загнивающей экономикой, однополыми браками и мигрантами из Сирии, безнаказанно насилующих европейских женщин.

Отвечая на вопрос журналистов, Захарова призналась, что она сама пока не привилась, но сделает это, как только будет принято решение об обязательной вакцинации для сотрудников МИД.

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