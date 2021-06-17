«Сознательно шел на то, чтобы быть задержанным»

Путин — об аресте Навального.

Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Россию, зная, что будет задержан. Трансляция пресс-конференции велась на сайте МИД Швейцарии.

«Гражданин знал, что нарушал российский закон <…> Он проигнорировал требование закона [отмечаться во время испытательного срока ] <…> и сознательно шел на то, чтобы быть задержанным»,

— сказал Путин.

По его мнению, сторонники Навального «публично призывали к массовым беспорядкам, публично вовлекали несовершеннолетних в несанкционированные акции и публично давали инструкции о том, как готовить коктейли Молотова, выставляя на показ данные полицейских».

Отвечая на вопрос об опозиции, Путин также вспомнил о беспорядках после убийства афроамериканца Джорджа Флойда и сказал, что не хочет допустить, «чтобы такое же произошло у нас».

Кроме того, Путин заявил, что РФ и США договорились вернуть послов. «Мы договорились, что этот вопрос решен», — сказал Путин, уточнив, что дипломаты вернутся к своей работе в ближайшее время. Сроки возвращения послов в столицы РФ и США — технический вопрос, пояснил президент.

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Саммит Байдена и Путина прошел 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Встреча глав двух государств стала первой с момента вступления президента США в должность. Также это первый российско-американский саммит на высшем уровне со времени встречи Путина с бывшим президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки, которая состоялась в июле 2018 года.

Мероприятие началось в 13:00 по местному времени (14:00 по мск) и продлилось почти 4 часа. Переговоры состояли из узкой и расширенной частей. Узкий состав предусматривает участие в том числе и главы МИД РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена, а также переводчиков.

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