 

Главный санитарный врач Москвы ввела обязательную вакцинацию в сфере услуг

17.06.2021, 3:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Решение принято в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в Москве. Андреева назвала ситуацию с COVID-19 в столице неблагополучной.

До 15 августа 60% сотрудников предприятий сферы услуг в Москве должны получить второй компонент вакцины от коронавируса. Речь идет о работниках торговли, салонов красоты, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бытовых услуг, прачечных химчисток и прочих.

Также в постановлении говорится о сотрудниках культурных, выставочных, просветительских, развлекательных, зрелищных мероприятий, детских развлекательных центров, театров, кинотеатров.

За последнюю неделю ситуация с коронавирусом в Москве резко осложнилась. Количество выявляемых случаев находится на уровне конца прошлого года.

Мэр города Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в столице развивается драматически. “В больницах лежит более 12 тысяч человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков”, – сообщил градоначальник в личном блоге.

По его словам, общее количество заболевших выросло на 80%. В московских больницах подготовили дополнительные четыре тысячи коек для лечения пациентов с коронавирусом. На фоне ухудшения ситуации в городе продлили нерабочие дни до 20 июня.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.07 / Поклонники беспокоятся за состояние Бритни Спирс после ее нового видео: “Мы хотим знать, в порядке ли ты”

13.12 / Мнение: Маркетинг

16.09 / Лукашенко сообщил о завершении сложного периода в Белоруссии

28.05 / Бывший австралийский рок-музыкант и масон рассказал о планах элиты

18.01 / Скандалы: «Зачем ей столько денег на содержание маленького ребенка?»

19.10 / ТОП авто с лучшим интерьером, которые продаются в России сегодня

05.08 / Мнение: Закон Черномырдина в действии

26.05 / Негаллюциногенный психоделический аналог обращает вспять эффекты стресса в исследовании на мышах

12.05 / Володин: вывод капитала из России негативно влияет на развитие страны

07.03 / Мнение: Президент прислушался к тишине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика