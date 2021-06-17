 

Козак после саммита РФ и США выразил надежду на урегулирование в Донбассе

17.06.2021, 3:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Замглавы администрации президента Дмитрий Козак после саммита президентов РФ и США заявил, что есть «некоторая надежда» на изменение ситуации на юго-востоке Украины, если США удастся оказать воздействие на позицию Киева по Донбассу.

Отвечая на вопрос, есть ли надежда, что после переговоров Владимира Путина и Джо Байдена что-то изменится, Козак сказал: «Честно? Надежда не стопроцентная. Не уверенность, а некоторая надежда есть, что что-то изменится», передает РИА «Новости».

По его словам, в Москве рассчитывают, что «американцы используют свое влияние для того, чтобы не только декларировалась приверженность, но и последовательно выполнялась».

Тогда, как отметил Козак, возможны изменения ситуации к лучшему.

Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.

Вечером в Женеве завершилась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов РФ и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.06 / В США благодаря ДНК-экспертизе раскрыли убийство ребенка 38-летней давности

13.01 / Путин сообщил Эрдогану об итогах переговоров с Алиевым и Пашиняном

31.10 / “Обосновано и соответствует Конституции”. Представитель Зеленского в КСУ поддержал смену состава суда

11.10 / В Минске начались столкновения протестующих с силовиками

13.02 / Оксфордский университет запускает первое тестировании вакцины от коронавируса AstraZeneca на детях

04.01 / Оккупанты разбирают и вывозят оборудование с шахты в Луганской области – правозащитники

13.07 / ФСБ начала предъявлять обвинение Сафронову

29.09 / Названы сроки первого полета возвращаемой ракеты «Крыло-СВ»

22.09 / Euronews – при реконструкции Нотр-Дама используют ту же технику, что и при его строительстве

14.08 / Цепкало заявил о создании сайта, где будут публиковать личные данные бойцов ОМОН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика