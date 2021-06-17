Минобороны решило подключить все военкоматы к интернету

Все военные комиссариаты в РФ будут обеспечены доступом в интернет и в защищенный интранет (внутреннюю сеть), сообщил замруководителя Департамента информационных систем Минобороны генерал-майор Александр Осадчук на полях выставки «Связь-2021».

«Сейчас все военкоматы подключаются к сети интернет. И интернет, и интранет», – приводит слова Осадчука ТАСС.

Как отметил генерал-майор, подключение военкоматов как к сети интернет, так и ко внутреннему защищенному интранету, позволит им получить доступ к необходимым в повседневной работе данным.

«В воинских частях мы тоже в этом направлении движемся, многое уже сделано», – сообщил замруководителя департамента информационных систем министерства обороны. Генерал-майор подчеркнул, что российская армия планомерно становится цифровой.

Напомним, 9 июня министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Тверскую область объявил о начале программы обновления военкоматов во всех регионах страны. Днем ранее глава военного ведомства посетил московский военкомат с внезапной проверкой и отчитал подчиненных за отсутствие необходимого оборудования.