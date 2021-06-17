Мнение: “Это понижает статус страны”

Вам, возможно, кажется, что это не важно, но я полагаю, что это важно для него.

Доверие к нему в мире сжимается. Как бы относились к США, если бы знали, что вмешиваемся в выборы?

Как бы относились к нам, если бы знали, что мы занимаемся тем, чем занимается он?

Действия России снижают ее позиции в мире, хотя Россия отчаянно пытается сохранить статус ведущей мировой державы.

Такова цена, которую платят страны за нарушение международных норм (с) Байден

На инфографике представлены 50 примеров вмешательства США в дела других стран в виде войн, интервенций, цветных переворотов и неудачных попыток свержения неугодных политических режимов, где США так или иначе влияли на смену власти.

Список очевидно неполный – не хватает Белоруссии, Украины, Грузии, Киргизии и т.д.

П – Порядок основанный на правилах.

Л – Лицемерие.

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