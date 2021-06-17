Мнение: “Это понижает статус страны”
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Вам, возможно, кажется, что это не важно, но я полагаю, что это важно для него.
Доверие к нему в мире сжимается. Как бы относились к США, если бы знали, что вмешиваемся в выборы?
Как бы относились к нам, если бы знали, что мы занимаемся тем, чем занимается он?
Действия России снижают ее позиции в мире, хотя Россия отчаянно пытается сохранить статус ведущей мировой державы.
Такова цена, которую платят страны за нарушение международных норм (с) Байден
На инфографике представлены 50 примеров вмешательства США в дела других стран в виде войн, интервенций, цветных переворотов и неудачных попыток свержения неугодных политических режимов, где США так или иначе влияли на смену власти.
Список очевидно неполный – не хватает Белоруссии, Украины, Грузии, Киргизии и т.д.
П – Порядок основанный на правилах.
Л – Лицемерие.
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Источник: Colonel Cassad
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