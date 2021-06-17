Мнение: Лебеди

Вокруг ситуации с вакцинацией в России возникает вполне очевидная линия если не разлома, то серьезного напряжения. И социального, и политического. Власть, пойдя на принудительную вакцинацию явочным порядком, вполне может получить реакцию, ничуть не менее жесткую, чем с пенсионной реформой, а точнее — грабежом, когда у людей фактически были украдены 5 лет и положенные им в эти пять лет выплаты. Кстати, обещание того, что нынешние пенсионеры за счет повышения пенсионного возраста остальных получат ощутимые прибавки, тоже оказались враньем — рост пенсионных выплат за период с момента повышения пенсионного возраста, мягко говоря, не впечатляет.

Но мы о вакцинации. Понятно, что региональная власть, продавливая решение о принудительном характере этого мероприятия, действует заодно с федеральной. Обычное разделение ответственности — федеральная власть делает вид, что она здесь ни при чем, и происходящее — инициатива региональных властей. Губернаторы же перед населением не несут никакой ответственности, их начальство — в Кремле, а потому если будет указание — они свое население живьем закопают в чернозем и ни разу не поморщатся. Благо других не берут в губернаторы.

Однако противодействие живодерам вполне очевидно. Оно носит пассивный характер, оно исповедует доктрину бездеятельного сопротивления, но в любом случае это очевидный бойкот. Велик соблазн объявить сомневающихся и активных противников этого мероприятия варварами, современными луддитами, препятствующими прогрессу — но таковых на сегодняшний момент 87 процентов населения. Это те, кого еще предстоит вакцинировать. Когда у вас почти 90 процентов людей не желают добра, то возникает вполне резонный вопрос — а добро ли это?

Безусловно, всегда есть некоторое количество откровенных городских сумасшедших, которые выступают против прививок и вакцин вообще. В принципе. И крайне велик соблазн всех сомневающихся в конкретно этой прививке записать в эту категорию. Но 87 процентов сумасшедших — это как-то великовато и многовато. Логика подсказывает, что люди обеспокоены не вакцинацией вообще, а конкретно этой. Крайне сомнительной, потенциально опасной и с неизвестными последствиями в будущем. Разговоры про то, что «у них там» прививаются все поголовно, работают плохо. В первую очередь потому что «там» вакцинируются все-таки не «аналоговнеимеющими» вакцинами, а во-вторых, «там» они могут хоть на голове стоять. А мы живем конкретно здесь. При совершенно конкретной власти, которая нас люто ненавидит и дает этому сотни примеров. И почему мы вдруг должны проникнуться к ней любовью и верой — неясно.

В чем проблема принудительного вакцинирования людей, которые пассивно, но категорически этому сопротивляются? В том, что теперь любое осложнение после вакцинации (и даже неважно, связано ли оно с ней или нет) будет восприниматься этими людьми особенно остро. Одно дело, когда ты доброволец, и как-то, но принимаешь риски на себя. Другое — когда тебя загоняют на процедуру против твоей воли, и ты вдруг получаешь резкое ухудшение здоровья. Отношение к такому повороту событий будет совершенно иным.

В свое время уже были разнообразные чумные, картофельные и прочие бунты. Власть уверенно идет по этой дороге и готовит почву для волнений на медицинскую тематику. Будь общая обстановка постабильнее, можно было бы не особо беспокоиться. Но обстановка крайне далека от стабильной. Она близка к критической, что бы на этот счет не показывали сервильные социологические опросы. Уже приходит время «черных лебедей» – и откуда именно они прилетят — вопрос крайне интересный. При этом они всегда прилетают по одной и той же причине — их приманивает власть, принимая идиотские решения одно за другим.

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