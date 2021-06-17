Мнение: Почему россиян не пустили на пресс-конференцию Байдена?
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После завершения встречи на вилле La Grange в Женеве президенты России и США провели пресс-конференции. Каждый по отдельности.
ТАСС подсчитал, что на своей пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом, Владимир Путин «..ответил на вопросы 18 журналистов: 11 представляли российские СМИ, семь – иностранные».
А вот на пресс-конференцию Байдена никого из снимающих или пишущих россиян не пустили.
Возможно, решили, что освещать визит Путина в Женеву из России прилетели не журналисты, а пропагандисты. А пресс-конференция Байдена была все-таки для журналистов.
Так или не так?
Фотографии отсюда и отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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