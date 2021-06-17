Байден назвал «нелепым» сравнение Путина оппозиции в России с участниками штурма Капитолия

Президент США Джо Байден по итогам саммита с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что «нелепо» сравнивать оппозицию в РФ с участниками штурма Капитолия в США, который произошел 6 января. Трансляция пресс-конференции велась на сайте МИД Швейцарии.

«Я ответил, что нелепо сравнивать эти вещи. То были преступники, которые ворвались в Капитолий и убили полицейского.

А это люди, которые просто выступали за свободу слова», — выразил мнение Байден.

Также одной из тем на российско-американском саммите в Женеве стала ситуация в Беларуси. Как пояснил президент США, он поделился «озабоченностями» насчет этого. «Он (Путин — ред.) не стал не соглашаться с тем, что случилось, а сказал, что дело в том, что теперь с этим делать», — сказал Байден.

Он также рассказал журналистам, что США предложили РФ список из 16 важнейших секторов инфраструктуры, против которых предлагают запретить кибератаки: «Определенные объекты критически важной инфраструктуры не должны подвергаться опасности. <…> Эксперты наших стран должны встретиться по этому поводу», — пояснил он.

США будут всегда выносить права человека в повестку дня переговоров с Россией, отметил Байден. Лидер США добавил, что он и Путин договорились вместе работать по Ирану, чтобы не допустить получения им ядерного оружия, а также обсудили ситуацию в Афганистане. По словам Байдена, следующие 6–12 месяцев покажут, удалось ли РФ и США запустить стратегический диалог, в частности — договориться об обмене заключенными.

«Я не думаю, что Путин сейчас думает о холодной войне с США», — выразил мнение американский лидер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трансатлантическая связь восстановлена

Во время встреч с европейскими союзниками Байден получил мандат коллективного Запада

Саммит Байдена и Путина прошел 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Мероприятие началось в 13:20 по местному времени (14:20 по мск) и продлилось чуть больше 4 часов. Путин по итогам переговоров с Байденом анонсировал возвращение послов США и России, а также выразил мнение, что политик Алексей Навальный «сознательно шел на то, чтобы быть задержанным».

—