В Украине смягчили карантин, Байден встретился с Путиным, скандал во фракции “Голос”. Главное за день

Байден встретился с Путиным

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин встретились 16 июня в Женеве. По итогам они провели отдельные пресс-конференции.

Байден заявил, что обсуждал с Путиным темы прав человека, территориальную целостность Украины, кибербезопасность, гуманитарную ситуацию в Сирии, создание Ираном ядерного оружия, статус Арктики как мирного региона. Он передал Путину перечень из 16 критически важных структур, которые должны быть защищены от кибератак. Президент США убежден, что Путин не хочет холодной войны.

Российский лидер сказал, что страны договорились вернуть послов в столицы РФ и США. Он назвал переговоры конструктивными и заявил о “промелькнувших зарницах доверия”. В то же время президент РФ отрицает причастность России к атаке на американский топливопровод.

В Украине карантин смягчили, но продлили до конца лета

Кабинет Министров продлил карантин в Украине до 31 августа и установил на всей территории страны “зеленый” уровень эпидемической опасности. Проведение массовых мероприятий в помещениях разрешается со 100-процентным наполнением и без ограничения дистанции между присутствующими. При этом масочный режим не обязателен при определенных условиях.

Скандал в “Голосе”

В среду половина членов депутатской фракции “Голос” объявили о создании парламентского объединения и о недоверии главе фракции Ярославу Железняку. В новое объединение вошли Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин и Александра Устинова. Они инициировали исключение из состава фракции главы партии Киры Рудик.

В “Голосе”, комментируя заявление коллег, напомнили, что нардепы имеют право выйти из фракции и что, согласно закону о регламенте Рады, только внефракционные парламентарии могут создавать свои группы.

Однако закон о регламенте не запрещает нардепам создавать объединения, не покидая состав фракции. Объединение не имеет таких прав, какие есть у фракций и групп.

Предписание НАПК Витренко

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции признало незаконным решение о назначении Юрия Витренко на должность главы правления НАК “Нафтогаз України”. В ведомстве сообщили, что будучи и.о. министра энергетики, Витренко нарушил п. 1 ч. 1 ст. 26 закона Украины “О предотвращении коррупции” и влиял на работу НАК “Нафтогаз України”.

В связи с этим глава наблюдательного совета НАК Клэр Споттисвуд сообщила, что созвала внеочередное заседание набсовета и инициировала отстранение Витренко. Она считает, “что такое отстранение отвечает интересам “Нафтогазу” и Украины”.

Витренко считает, что предписание НАПК противоречит “букве и духу закона”.

Премьер-министр Денис Шмыгаль обжаловал предписание в Окружном админсуде Киева.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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