 

Путин прибыл в Женеву на переговоры с Байденом

17.06.2021, 2:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент России Владимир Путин прибыл в швейцарскую Женеву, где в 14:35 состоится его встреча с президентом США Джо Байденом. Американский лидер прилетел в город во вторник.

Во время полёта борт президента сопровождал авиалайнер с российской делегацией. По данным СМИ, рядом также находился самолёт-разведчик НАТО. Полёт осуществлялся в обход украинского воздушного пространства, сообщает Ura.ru.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.11 / Спустя три дня: в Турции из-под завалов достали живого ребенка

09.11 / Врачи-диетологи назвали наиболее вредные сочетания продуктов

01.04 / В Европе отказываются от гражданских прав и политических свобод

20.01 / Жена уволенного из «ДОМа-2» Андрея Черкасова призналась, на что они живут

30.05 / В России введут алкозамки для автомобилей

06.04 / В Москве открылся шестой флагманский центр “Мои документы”

22.07 / ВВС США заказали разработку миниатюрных ракет для защиты истребителей

19.10 / Мнение: Китайские охранные предприятия в Африке

26.06 / Анонсирован портативный SSD-накопитель Lexar SL200 весом в 40 граммов

29.11 / Мнение: Робин Гуд наоборот

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика