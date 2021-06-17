Путин прибыл в Женеву на переговоры с Байденом

Президент России Владимир Путин прибыл в швейцарскую Женеву, где в 14:35 состоится его встреча с президентом США Джо Байденом. Американский лидер прилетел в город во вторник.

Во время полёта борт президента сопровождал авиалайнер с российской делегацией. По данным СМИ, рядом также находился самолёт-разведчик НАТО. Полёт осуществлялся в обход украинского воздушного пространства, сообщает Ura.ru.