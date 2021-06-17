Задержанного в Латвии россиянина арестовали на два месяца

Суд в Латвии поместил под домашний арест на два месяца гражданина России, сообщили в российском посольстве.

«В настоящее время находимся на связи с родственниками и адвокатом задержанного. Пока лишь известно, что российский житель Г. В. Силонов, 1963 года рождения, был задержан правоохранительными органами Латвии 9 июня в международном аэропорту Риги, – приводит ТАСС сообщение.

По данным ведомства, по решению суда житель России помещен под арест сроком на два месяца. В посольстве отметили также, что «до настоящего момента какого-либо официального уведомления в адрес посольства РФ в Латвии не поступало».

«В то же время статья 39 Консульской конвенции между Россией и Латвией от 1994 года предписывает латвийским компетентным органам безотлагательно в срок до четырех дней уведомлять РЗУ [российские загранучреждения] о случаях арестов российских граждан, – указали в посольстве.

В этой связи, как подчеркнули в дипведомстве, в МИД Латвии направлена соответствующая нота с просьбой предоставить информацию, касающуюся Силонова, а также сообщить место его содержания.

При этом в посольстве не смогли подтвердить информацию о том, что арестованный житель России связан с делом о шпионаже в пользу России.

Ранее агентство ЛЕТА сообщило, что гражданина РФ задержали в Латвии по делу о шпионаже, по которому ранее был арестован депутат Сейма (однопалатного парламента) Янис Адамсонс.

Напомним, 10 июня Сейм Латвии лишил неприкосновенности депутата Адамсонса от оппозиционной социал-демократической партии «Согласие». В парламент с запросом дать согласие на обыск, задержание и арест Адамсонса обратилась Генеральная прокуратура Латвии. 11 июня суд Видземского предместья города Риги арестовал Адамсонса по подозрению в шпионаже в пользу России.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем известен этот яркий политик и почему обвинения в его адрес связывают с дискредитацией «прорусской» партии Латвии и со встречей Путина с Байденом.