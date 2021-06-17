 

Задержанного в Латвии россиянина арестовали на два месяца

17.06.2021, 2:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Суд в Латвии поместил под домашний арест на два месяца гражданина России, сообщили в российском посольстве.

«В настоящее время находимся на связи с родственниками и адвокатом задержанного. Пока лишь известно, что российский житель Г. В. Силонов, 1963 года рождения, был задержан правоохранительными органами Латвии 9 июня в международном аэропорту Риги, – приводит ТАСС сообщение.

По данным ведомства, по решению суда житель России помещен под арест сроком на два месяца. В посольстве отметили также, что «до настоящего момента какого-либо официального уведомления в адрес посольства РФ в Латвии не поступало».

«В то же время статья 39 Консульской конвенции между Россией и Латвией от 1994 года предписывает латвийским компетентным органам безотлагательно в срок до четырех дней уведомлять РЗУ [российские загранучреждения] о случаях арестов российских граждан, – указали в посольстве.

В этой связи, как подчеркнули в дипведомстве, в МИД Латвии направлена соответствующая нота с просьбой предоставить информацию, касающуюся Силонова, а также сообщить место его содержания.

При этом в посольстве не смогли подтвердить информацию о том, что арестованный житель России связан с делом о шпионаже в пользу России.

Ранее агентство ЛЕТА сообщило, что гражданина РФ задержали в Латвии по делу о шпионаже, по которому ранее был арестован депутат Сейма (однопалатного парламента) Янис Адамсонс.

Напомним, 10 июня Сейм Латвии лишил неприкосновенности депутата Адамсонса от оппозиционной социал-демократической партии «Согласие». В парламент с запросом дать согласие на обыск, задержание и арест Адамсонса обратилась Генеральная прокуратура Латвии. 11 июня суд Видземского предместья города Риги арестовал Адамсонса по подозрению в шпионаже в пользу России.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем известен этот яркий политик и почему обвинения в его адрес связывают с дискредитацией «прорусской» партии Латвии и со встречей Путина с Байденом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.06 / Осужденного экс-президента Кыргызстана госпитализировали с двусторонней пневмонией

29.06 / “Ростов” проявляет интерес к русскому шведу

16.06 / Байден о встрече с Путиным: Тональность была хорошей, позитивной

03.04 / В интернете продавали спецпропуска на транспорт в Киеве во время локдауна. КГГА обратилась в полицию

27.08 / «Классовая война, замаскированная под расовый конфликт» — Fox News о новой волне беспорядков в США

16.08 / Появилась новая версия возникновения коронавируса

04.10 / Губернатор Никитин решил добиваться контроля «на самом высоком уровне» за расследованием гибели Славиной

13.11 / Украина осудила власти Беларуси в связи со смертью белоруса Бондаренко

22.02 / Великобритания приостановила полеты Boeing 777 с двигателями PW 4000

10.09 / Политика: Триединый день голосования меняет систему выборов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика