 

Путин призвал не допускать «перегрузки» в отношениях РФ и США

17.06.2021, 2:12, Новости дня
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Такие ошибки, как «перегрузка» вместо «перезагрузки» в российско-американских отношениях, повторяться не должны, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Таким образом он сделал отсылку к известному эпизоду с неправильным написанием слова «перезагрузка» на встрече глав внешнеполитических ведомств РФ и США в 2009 году. Фрагмент эфира с вопросом Путину по итогам состоявшегося в Женеве в среду саммита РФ – США опубликован в Telegram-канале журналиста телеканала «Россия-1» Евгения Попова.

«В прошлый раз говорили не о перезагрузке, а о перегрузке», – подчеркнул Путин, отвечая на вопрос журналиста, состоялась ли теперь перезагрузка в отношениях с США.

«Мы не должны допускать таких ошибок», – добавил президент России.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил мнение, что в 2009 году Хиллари Клинтон искренне выступала за «перезагрузку» российско-американских отношений, несмотря на то, что в качестве символа изменений предложила нажать на кнопку с надписью «перегрузка».

В марте 2009 года занимавшая тогда пост госсекретаря США Хиллари Клинтон преподнесла министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову символичный подарок – кнопку, как бы дающую сигнал о перезагрузке, начале нового этапа российско-американских отношений. Однако сопроводительная надпись была сделана с ошибкой: не «перезагрузка», а «перегрузка». В январе 2016 года экс-госсекретарь США Хилари Клинтон допустила возможность новой перезагрузки в отношениях Москвы и Вашингтона.



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