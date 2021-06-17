Мнение: Польская боль

Знатная истерика из Польши по поводу Германии, США, России, СССР и Пакта Молотова-Риббентропа. Польшу окружают буквально со всех сторон.

Польская боль

Интервью с профессором Веславом Высоцким (Wiesław Wysocki) — заведующим кафедрой истории XIX и XX века Исторического факультета Университета имени кардинала Стефана Вышиньского в Варшаве.

Nasz Dziennik: Как вы прокомментируете высказывание руководителя парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» Александра Гауланда (Alexander Gauland), назвавшего заключение пакта Молотова — Риббентропа верным шагом с точки зрения политического реализма?

Веслав Высоцкий: Выясняется, что в Германии до сих пор жив национал-социализм. То, что мы услышали из уст лидера одного из политических образований, присутствующих в немецком парламенте, напоминало геббельсовскую риторику. Страшно, что немцам хватает наглости таким образом высказываться о своих преступлениях и глумиться над кровавой историей, которую они создали своими руками. Мы видим доказательство того, что в Европейском союзе мы поставили не на ту лошадь, сблизились с теми, кто не может покаяться за свое преступное прошлое. Более того, во многих сферах они стараются подчинить нас себе.

— Из уст Александра Гауланда мы услышали шокирующие слова о том, что при помощи вышеупомянутого пакта Сталин купил себе время, стараясь нарастить вооружения накануне немецкого вторжения…

— Это не имеет ничего общего с исторической правдой. Факты таковы, что каждый сторонник тоталитаризма переиначивает историю так, как ему удобно. То, что говорит Гауланд, просто ложь. На такие вещи были способны только Геббельс и коммунистическая пропаганда, которая считала, что если ложь регулярно повторять, она оставит свой след. Мы видим классический пример геббельсовской лжи.

— Если можно сказать, что Польша, «не желавшая терпеть на своей территории советские войска» (так заявил Гауланд) и мешавшая тем самым достижению договоренностей между Россией и Западом, виновна в появлении такого пакта, значит, ее можно обвинить и в развязывании Второй мировой войны?

— Просто поразительно, как можно утверждать, будто Польша спровоцировала Вторую мировую войну тем, что противостояла преступным немецко-советским действиям. Нам хотят сказать, что каждое государство, подвергшееся нападению, должно сразу же пасть на колени и не сопротивляться агрессивным захватчикам. Это глупая философия, которую продвигает Германия.

— Мы видим очередную попытку фальсификации истории?

— Она вызывает тем большее возмущение, что мы имеем дело с продуманной операцией, призванной дать конкретный результат. Германия старается создать впечатление, что ей все позволено, а другим не позволено ничего или почти ничего, они должны оставаться безвольными исполнителями политики, которую навязывает Берлин.

— Кому выгодно, чтобы в общественном пространстве появлялись скандальные тезисы и искаженные образы реальности?

— У нас был такой «гениальный» министр иностранных дел, Радослав Сикорский (Radosław Sikorski), который однажды вспоминал о пакте Молотова — Риббентропа в контексте реализации проекта «Северный поток». Сейчас тоже можно обратиться к этой ассоциации, ведь в данном случае упомянутый политик, как бы к нему ни относиться, поставил верный диагноз. Сегодня немецкие интересы действительно идут в паре с российскими, а российские — с немецкими. Это видно невооруженным глазом.

— Раз мы коснулись темы «Северного потока», отмечу, что недавние действия американской администрации соответствуют немецко-российской риторике.

— К сожалению, пост президента США сейчас занимает Джо Байден, человек, который проводит очень плохую политику, продолжая оказавшийся для нас чрезвычайно неблагоприятным курс Барака Обамы. Впрочем, представляется, что Байден плохо понимает Европу, в особенности Центральную. Он также плохо понимает Россию, но имеет на ее почве какой-то пунктик. Это печально, можно лишь констатировать, что так сегодня выглядит американская политика. В эпоху, когда генеральным секретарем ЦК КПСС был Брежнев, говорилось, что в СССР установилась геронтократия, сейчас ту же проблему мы видим в вашингтонском руководстве.

— Бездумная политика Обамы и Меркель, то есть приглашение Путина в европейские и мировые салоны, оказалась провальной. Неужели не было сделано никаких выводов?

— Это продолжение курса, начатого еще президентом Рузвельтом, который вместе со Сталиным плел интриги против Польши. Тем же самым занимался Обама. Мы помним облетевшую мир запись с его встречи с Медведевым, которая состоялась на саммите по ядерной безопасности в Сеуле в 2012 году. Американский президент, думал, что его не записывают, но микрофоны зарегистрировали, как он попросил российского лидера дать ему время в деле с американской системой ПРО в Европе, против которой протестовала Россия. Обама говорил, что не может действовать открыто из-за президентских выборов, на которых собирается переизбраться, но после них станет более гибким и обретет больше возможностей. В сходном тоне высказывался Рузвельт.

Слова Обамы показывают, как демократы относились и относятся к сотрудничеству с Москвой. Следует сказать без обиняков, что это самая глупая политика, какая только возможна, но что поделаешь, не каждый, кто носит на груди бейдж с надписью «США», обязан быть разумным человеком и разбираться в европейской и тем более восточноевропейской политике. Впрочем, американцам часто кажется, что мир должен строиться в соответствии с их концепциями, представлениями. Они тоже совершают серьезные ошибки.

— Возвращаясь к основной теме нашего разговора, следует сказать, что польский МИД отреагировал. В его заявлении говорится, что высказывание немецкого депутата, который назвал Польшу фактором, дестабилизировавшим европейскую систему в межвоенный период, «вписано черными буквами в историю Бундестага». Но какой от этого прок, если такого рода искажающие историю выступления появляются регулярно? Недавно после протестов посольства Польши в Риме итальянская газета «Фатто Куотидиано» убрала формулировку «польский нацистский лагерь» из публикации о немецком лагере Штуттгоф…

— Это, к сожалению, проблема, с которой после 1990 года мы не справились. Мне бы хотелось напомнить нашим властям, что в англосаксонской судебной системе жестче всего караются преступления, связанные с финансами и исторической ложью. Если бы мы инициировали хотя бы один публичный процесс в рамках этой системы, никто бы не осмелился больше распространять лживые тезисы на тему прошлого Польши, потому что ему бы грозило суровое наказание, большой штраф.

То, что мы миримся с подобными немецкими высказываниями, принимаем в качестве посла Германии сына офицера вермахта майора Бернда Фрейтага фон Лорингофена (Bernd Freytag von Loringhoven), одного из адъютантов и свидетелей последних дней жизни Гитлера, делаем вид, будто ничего страшного не происходит, свидетельствует о чрезмерной мягкости и либерализме польского руководства. Послом Германии в Польше должен быть человек, который осознает вину своей страны, масштаб того вреда, который она нанесла полякам и другим народам в ходе Второй мировой войны. Назначение на этот пост сына гитлеровца совершенно неприемлемо.

То, что польские власти закрыли глаза на такую провокацию, говорит об их моральной слабости. Немцы проводят собственную историческую политику, любые уступки они сочтут проявлением покорности, бессилия, а потом умело это используют. Слабость нельзя демонстрировать в особенности в отношении Германии. Напротив, нужно реагировать решительно, требовать, чтобы немцы каялись за свои военные преступления, ведь те не имеют срока давности. Польша стала жертвой Второй мировой войны, любые попытки исказить исторические факты — это распространение неприемлемой лжи, которая должна встречать жесткий отпор. Оправдание пакта Молотова — Риббентропа, намеки на то, что все было не так, как это следует из исторических фактов, позор для Германии.

https://inosmi.ru/politic/20210616/249921294.html – цинк

Все не то и все не так…Польша в ожиданиии покаяний.

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