 

Если долго мучиться

17.06.2021, 1:48, Разное
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Сборная РФ одержала жизненно важную победу над финнами, но вопросы остаются.

Шапками закидать по обыкновению пытались. Финнам припомнили все унизительные поражения, включая по десять пропущенных ими мячей от сборной СССР 60 и 40 с лишним лет назад, и все четыре победы сборной РФ в новейшие времена. Финская футбольная сборная, в отличие от хоккейной, долго ходила в записных аутсайдерах, никогда не блистала, но одно то, что в отборе к нынешнему Евро она достойно соперничала с итальянцами, а реактивный Теему Пукки забил аж девять мячей, должно было наших экспертов насторожить.

Теему Пукки и Вячеслав Караваев во время матча РФ — Финляндия. Фото: ЕРА

У нас, конечно, вспомнили, что главный тренер сборной Финляндии десять лет работал школьным учителем, то есть был настоящим физруком, но во весь голос никто не смеялся. И правильно: в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» встречались формально аутсайдер группы «В» в лице сборной РФ и один из лидеров, пусть и неожиданных. В Копенгагене в стартовой встрече со сборной Дании финны нанесли один удар в створ, а хозяева — два десятка, но победила именно команда Маркку Канервы.

Ситуация складывалась так, что в случае второго подряд домашнего поражения штаб сборной РФ мог собирать манатки и вместо Копенгагена разъезжаться по домам под проклятия всей страны. Поэтому хозяева подошли к игре с максимальной ответсвенностью — другое дело, что КПД питомцев Черчесова несильно прибавил в эффективности.

Инициативой владели россияне, но по подходам и опасным моментам финны ничуть не уступали.

К тому же на 26-й минуте первого тайма хозяева потеряли Марио Фернандеса, который неудачно приземлился на спину в штрафной гостей, и в какой-то момент стало совсем тревожно.

Игрок сборной РФ Марио Фернандес покидает стадион после неудачного падения. Фото: ЕРА

Хорошо, что в компенсированное время первой половины из пределов штрафной удалось зряче пробить по воротам Алексею Миранчуку, и герой первого тура голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецки пропустил первый мяч на турнире. Хозяевам стало полегче, но мало было просто победить — требовалось забить как можно больше, чтобы как-то улучшить удручающую разницу мячей. А она может сыграть едва ли не решающую роль в окончательном распределении мест в группе «В».

Не скажу, что хозяева не пытались забить. Но то же самое можно было сказать и про сборную Финляндии — желания те и другие проявляли много, а с возможностями складывалось не очень. Второй тайм прошел без явных моментов с той и другой стороны, Канерва даже заменил своего лучшего бомбардира Пукки, как и Черчесов — Артема Дзюбу, и без нервной концовки для россиян все равно не обошлось. На этот день итоговый счет конкретного противостояния обозначил потолок для обеих команд.

Но, чтобы выходить из группы, одной натужной победы с минимальным счетом сборной РФ мало.

Фото: ЕРА

В случае ничьей в Копенгагене какие-то варианты, возможно, останутся, но совсем небольшие.

Три очка лучше, чем ничего, но сборная Станислава Черчесова своей игрой еще не убедила, что сможет зажечь на турнире, который начался для нее как домашний. Дальше будет куда сложнее.

Владимир Мозговой

Источник: Новая газета



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