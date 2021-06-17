Байден подарил Путину уникальные очки-авиаторы и хрустального бизона, а Путин Байдену – набор с хохломой

Байден подарил Путину сделанные на заказ солнцезащитные очки-авиаторы и хрустальную скульптуру бизона, пишет CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Очки изготовлены компанией Randolph USA, которая с 1978 года производит очки для пилотов-истребителей. По словам чиновника, компания обеспечивает американских военных и союзников по НАТО “высококачественными и надежными авиаторами”.

Кроме того, президент США подарил Путину хрустальную скульптуру американского бизона производства компании Steuben Glass как “величественную интерпретацию одного из самых величавых млекопитающих страны, представляющего силу, единство и стойкость”. Скульптура установлена на подставке из вишневого дерева, которое в США ассоциируют с первым президентом страны Джорджем Вашингтоном, с выгравированной табличкой с надписью в честь встречи президентов.

На сайте компании хрустальный бизон описан как “достойный подарок на память тем, кто надежен и проницателен”. Он стоит $3,200, а подставка из вишневого дерева к нему – $195.

Фото: steuben.com

В свою очередь, Путин преподнес своему американскому коллеге в подарок письменный набор, заявил “Интерфаксу” пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

“Письменный набор хохлома “Москва”, – сказал Песков, отвечая на вопрос о подарке.

Контекст:

Президент США Джо Байден 16 июня в Женеве провел первую встречу с главой Кремля Владимиром Путиным. Саммит прошел на вилле XVIII века, огороженной баррикадами и колючей проволокой. По итогам встречи оба лидера провели пресс-конференции.

Байден заявил, что обсуждал с Путиным темы прав человека, территориальную целостность Украины, кибербезопасность, гуманитарную ситуацию в Сирии, создание Ираном ядерного оружия, статус Арктики как мирного региона. Он передал Путину перечень из 16 критически важных структур, которые должны быть защищены от кибератак. Президент США убежден, что Путин не хочет холодной войны.

Российский лидер сказал, что страны договорились вернуть послов в столицы РФ и США. Он назвал переговоры конструктивными и заявил о “промелькнувших зарницах доверия”.

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