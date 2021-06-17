 

В Томске мужчина с ножом и пистолетом напал на росгвардейцев

17.06.2021, 1:18, Разное
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Двое сотрудников Росгвардии прибыли по вызову в один из многоквартирных домов Томска. Хозяин жилища, однако, представителям власти дверь в квартиру открывать не стал. Родственники с этой задачей также справиться не смогли.

Спустя какое-то время мужчина сам открыл дверь и, держа в руках нож и пистолет, набросился на представителей власти. Он выстрелил в сторону росгвардейцев и легко ранил стоявшее рядом гражданское лицо, передает сайт VSE42.RU. Злоумышленника удалось скрутить.



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