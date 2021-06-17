Мнение: Годовщина побоища в долине Галван

Траурные мероприятия в долине Галван, где в прошлом году погибли несколько десятков индийских и китайских солдат в ходе масштабной драки, где основным оружием выступали камни и дубинки.

Только в этом году стороны договорились об отводе тяжелых вооружений и основной массы войск от района, где произошло данное кровавое побоище.



Китайские мероприятия на месте, где началась драка.



Китай официально признает 4х погибших в драке в долине Галван. Также есть различная информация о десятках раненых и пострадавших, как впрочем и у индийцев.



Индийская пропаганда тогда знатно села в лужу, раскручивая список из 56 фамилий https://colonelcassad.livejournal.com/5957924.html, которые выдавались за жертв драки.

Чуть позже выяснилось, что это список генералов из игры Hearts of Iron IV. Потому что никто не хочет разбираться с китайскими фамилиями.



Погибшие индийские офицеры и солдаты – всего 20 человек, включая полковника Сантоша Бабу.



Индийский мемориал.

С чего все началось https://colonelcassad.livejournal.com/5966698.html

По индийской версии, во время выяснения отношений по поводу спорного участка границы, какой-то китайский солдат якобы толкнул полковника Сантоша Бабу и понеслась. Через некоторое время полковник получил по голове камнем, упал в реку и утонул.

Видео столкновений

https://club.6parkbbs.com/military/index.php?app=forum&act=threadview&tid=15797949 – некоторые кровавые последствия (осторожно, покойники, забитые палками и камнями)



Смертоносное оружие XXI века.



По итогам побоища на границе можно было видеть китайских солдат с гуань-дао.



А также взаимные пугания техникой в нескольких метрах друг от друга.

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