Власти Франции объявили о смягчении коронавирусных ограничений

В стране отменят комендантский час и ношение масок на улице.

Власти Франции объявили о смягчении коронавирусных ограничений с 17 июня. Об этом, как передает Le Parisien, пояснил премьер-министр страны Жан Кастекс.

Совет обороны и национальной безопасности решил отменить ношение масок на улице уже с завтрашнего дня: «Ношение масок на открытом воздухе больше не будет обязательным, за исключением особых случаев — при сборе в людных местах, в очередях или на рынках, или на трибунах стадионов», — сказал Кастекс.

Он также добавил, что с 21 июня власти отменяют комендантский час.

«Санитарная ситуация в стране улучшается, — отметил он.

— Комендантский час, который в настоящее время действует с 23:00 до 06:00, будет отменен в ночь на понедельник», — пояснил премьер.

«Вакцинация будет продолжаться стабильными темпами», — пообещал премьер-министр. По словам Кастекса, ситуация с COVID-19 в стране улучшается быстрее, чем ожидалось. Он добавил, что во Франции не наблюдали такого низкого уровня распространения вируса с прошлой осени.

«Это нормально, что мы корректируем наши меры и некоторые элементы нашего календаря, сохраняя при этом высокий уровень бдительности в ближайшие недели», — подытожил он.

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По данным университета Джонса Хопкинса, Франция находится на четвертом месте в списке стран по числу выявленных случаев COVID-19. Впереди нее только Бразилия, Индия и США. Во Франции с начала пандемии выявили более 5,8 млн человек, в результате коронавирусной инфекции скончались 110 692 человека.

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