В Киеве представили боевой дрон украинского производства. Разработчики говорят, что аналогов в мире нет

Экс-глава Государственного космического агентства Владимир Усов, который вместе с группой из 25 человек работал над созданием беспилотника, сообщал, что благодаря технологии stealth, а также форме плоского крыла БПЛА фактически невидим для радаров и его сложно вычислить. Скорость дрона приближена к сверхзвуковой (1000 км/ч).

Как пишет LIGA.net, БПЛА может переносить во внутренних отсеках вооружение весом до тонны и обладает “роевыми возможностями”. Его длина – 8 м, ширина – 11 м, максимальная взлетная масса – 7,5 тонн.

Портал “Мілітарний”, ссылаясь на данные разработчиков, пишет, что максимальная высота полета Ace One составит 13,7 км, оперативный радиус – 1,5 тыс. км.

ВИДЕОВидео: Мілітарний / YouTube

Ожидается, что дрон станет носителем управляемого вооружения класса “воздух–воздух” и “воздух-земля”. По словам разработчиков, аналогов в мире и в Украине нет.

Для создания готового прототипа нужно еще около 30 месяцев, стоимость роя Ace One с наземной станцией колеблется в районе $12–13 млн. Конструкторскую работу финансировали сами разработчики.

ВИДЕОВидео: Aircombatevolution / YouTube



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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