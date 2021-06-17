 

В Латвии по подозрению в шпионаже задержали россиянина

17.06.2021, 0:28, Новости дня
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Служба госбезопасности Латвии 11 июня сообщила, что открыла уголовное дело по подозрению в шпионаже в пользу России.

По информации спецслужбы, гражданин РФ вел незаконный сбор информации “с целью передачи иностранному государству или иностранной организации”.

“В рамках уголовного производства на нескольких объектах проведены неотложные процессуальные действия. Обыски в том числе проводились в здании Сейма и в отношении депутата Сейма”, – уточнили в релизе.

Россиянина арестовали в рамках уголовного дела о шпионаже в пользу России, по которому проходит депутат парламента Латвии от партии “Согласие” Янис Адамсонс, уточнило “Настоящее время”.

10 июня парламент Латвии разрешил прокуратуре арестовать Адамсонса и провести обыски в доме и в офисе политика. Служба госбезопасности представила документы о 43 эпизодах шпионажа. По версии следствия, Адамсонс четыре года передавал РФ информацию о бюджете армии, закупках и восточной границе.

Депутат свою вину отрицает. Он заявил, что единственными эпизодами передачи информации были его интервью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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