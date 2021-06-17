 

24 канал – концептуальный украинский беспилотник «уничтожил» Т-90 в презентационном видео

17.06.2021, 0:26, Новости дня
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На Украине представили концепт ударного беспилотника, который сможет выполнять не только функции разведчика, но и нести и использовать высокоточное управляемое вооружение против воздушных и наземных целей. Как считает «Телеканал новин 24», проект ACE ONE без преувеличения можно назвать амбициозной разработкой украинской оборонной промышленности.


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На Украине представили концепт ударного stealth-беспилотника. Как передаёт «Телеканал новин 24», над проектом работают 25 лучших украинских учёных и специалистов в области авиакосмической отрасли во главе с бывшим гендиректором предприятия «Антонов» Александром Лосем и экс-главой Государственного космического агентства Украины Владимиром Усовым. Сверхбыстрый боевой дрон способен переносить вооружение весом до тонны.

Как отмечает канал, проект беспилотника ACE ONE без преувеличения можно назвать амбициозной разработкой украинской оборонной промышленности. На продемонстрированном публике видео он поражает ракетой другой беспилотник, похожий на российский Орион. Другой кадр показывает уничтожение боевого танка Т-90 — также российского.

Точная цена одного такого самолёта неизвестна. Разработчик указывает стоимость «комплекта», однако неизвестно, сколько аппаратов в него входит. Вместе с наземной станцией управления такой комплект оценили в $12-13 млн.

Судя по видео, это беспилотный аппарат будет не только разведчиком, но и сможет нести и использовать высокоточное управляемое вооружение против воздушных целей, и свободнопадающие бомбы против наземных. Фактически речь идёт о создании многофункционального боевого летательного аппарата, который способен применять различные виды тяжёлого современного и перспективного вооружения против целей как на земле, так и в воздухе и выполнять функции, присущие самолётам боевой авиации.



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