Washington Post – австралийские фермеры теряют урожай из-за нашествия мышей

Австралию охватила новая природная катастрофа — гигантское нашествие мышей, из-за которого фермеры теряют урожай. Как пишет The Washington Post, если зимой не похолодает, многие грызуны переживут прохладные месяцы, и следующей весной дела будут обстоять ещё хуже.



Reuters

Примерно раз в десять лет Австралия страдает от нашествия мышей. Как пишет The Washington Post, пожилые фермеры вспоминают 1970-е, когда мышей было так много, что казалось, что шевелится сама земля. И каждый раз нашествие мышей приводит к миллионным потерям.

Как продолжает издание, 63-летний хлебороб Колин Тинк всю жизнь занимается сельским хозяйством, но никогда не сталкивался с мышиной чумой такого размаха, как та, что сейчас опустошает восточную житницу Австралии. И засухи вроде предыдущей, от которой плодородные земли превратились в пыльные пустоши, он тоже не видел.

Когда в прошлом году наконец хлынули дожди, Тинк подумал, что удача вот-вот ему улыбнётся. Дожди действительно дали рекордные урожаи в весенние и летние месяцы, однако потом нагрянули мыши.

Грызуны зарываются глубоко в сено. То, что они не сжирают, в любом случае портится, поскольку пропитывается их мочой.

«Просто сердце разбивается. Мы вернулись к тому, с чего начинали. Нам их не одолеть — разве что немного замедлим их нашествие», — сетует Тинк.

Одна из причин данного бедствия — новые методы хозяйствования. Чтобы поддерживать влажность засушливой почвы, австралийские фермеры сеют новые культуры прямо по стерне — на жнивье, оставшееся после уборки урожая. Это служит мышам одновременно укрытием и пищей.

Биолог Стив Генри называет мышей «машинами для размножения». Они начинают воспроизводить потомство всего лишь шести недель от роду.После трёх недель беременности рождается помет из десятка мышат. А родительские особи продолжают размножаться без всяких перерывов между беременностями. За восемь месяцев — а это примерно один сезон размножения — одна родительская пара мышей дает потомство в около 500 грызунов. А если взять четыре пары, то получится уже более 2 тысяч. В итоге популяция растёт в геометрической прогрессии и достигает миллионов.

Правительство Нового Южного Уэльса предоставило 5 тысяч литров смертоносного яда под названием бромадиолон. Но учёные опасаются, что яд может привести к гибели других видов: клинохвостых орлов, сов, змей и песчаных варанов, которые питаются мышами.

Ещё мыши переносят вирусы, потенциально смертельные для человека. Органы здравоохранения штата Квинсленд заявляют, что количество случаев лептоспироза — гриппоподобного заболевания, чреватого менингитом, почечной недостаточностью, кровотечениями и осложнениям органов дыхания — в 2021 году почти удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам эксперта по борьбе с грызунами, обычно мышиное нашествие кончается гибелью: популяция становится слишком большой, чтобы выжить. Заражённые болезнями паразиты начинают нападать друг на друга, первыми жертвами становятся самые слабые и больные. Но если зимой не похолодает, многие переживут прохладные месяцы, и следующей весной грянет ещё более оглушительная вспышка.