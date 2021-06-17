 

Washington Post – австралийские фермеры теряют урожай из-за нашествия мышей

17.06.2021, 0:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Австралию охватила новая природная катастрофа — гигантское нашествие мышей, из-за которого фермеры теряют урожай. Как пишет The Washington Post, если зимой не похолодает, многие грызуны переживут прохладные месяцы, и следующей весной дела будут обстоять ещё хуже.


Reuters

Примерно раз в десять лет Австралия страдает от нашествия мышей. Как пишет The Washington Post, пожилые фермеры вспоминают 1970-е, когда мышей было так много, что казалось, что шевелится сама земля. И каждый раз нашествие мышей приводит к миллионным потерям.

Как продолжает издание, 63-летний хлебороб Колин Тинк всю жизнь занимается сельским хозяйством, но никогда не сталкивался с мышиной чумой такого размаха, как та, что сейчас опустошает восточную житницу Австралии. И засухи вроде предыдущей, от которой плодородные земли превратились в пыльные пустоши, он тоже не видел. 

Когда в прошлом году наконец хлынули дожди, Тинк подумал, что удача вот-вот ему улыбнётся. Дожди действительно дали рекордные урожаи в весенние и летние месяцы, однако потом нагрянули мыши. 

Грызуны зарываются глубоко в сено. То, что они не сжирают, в любом случае портится, поскольку пропитывается их мочой.

«Просто сердце разбивается. Мы вернулись к тому, с чего начинали. Нам их не одолеть — разве что немного замедлим их нашествие», — сетует Тинк.

Одна из причин данного бедствия — новые методы хозяйствования. Чтобы поддерживать влажность засушливой почвы, австралийские фермеры сеют новые культуры прямо по стерне — на жнивье, оставшееся после уборки урожая. Это служит мышам одновременно укрытием и пищей.

Биолог Стив Генри называет мышей «машинами для размножения». Они начинают воспроизводить потомство всего лишь шести недель от роду.После трёх недель беременности рождается помет из десятка мышат. А родительские особи продолжают размножаться без всяких перерывов между беременностями. За восемь месяцев — а это примерно один сезон размножения — одна родительская пара мышей дает потомство в около 500 грызунов. А если взять четыре пары, то получится уже более 2 тысяч. В итоге популяция растёт в геометрической прогрессии и достигает миллионов. 

Правительство Нового Южного Уэльса предоставило 5 тысяч литров смертоносного яда под названием бромадиолон. Но учёные опасаются, что яд может привести к гибели других видов: клинохвостых орлов, сов, змей и песчаных варанов, которые питаются мышами.

Ещё мыши переносят вирусы, потенциально смертельные для человека. Органы здравоохранения штата Квинсленд заявляют, что количество случаев лептоспироза — гриппоподобного заболевания, чреватого менингитом, почечной недостаточностью, кровотечениями и осложнениям органов дыхания — в 2021 году почти удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам эксперта по борьбе с грызунами, обычно мышиное нашествие кончается гибелью: популяция становится слишком большой, чтобы выжить. Заражённые болезнями паразиты начинают нападать друг на друга, первыми жертвами становятся самые слабые и больные. Но если зимой не похолодает, многие переживут прохладные месяцы, и следующей весной грянет ещё более оглушительная вспышка.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.04 / При стрельбе в американском штате Мэриленд погибли три человека

23.07 / В РФ подтвердили 5,8 тыс. новых случаев коронавируса

07.03 / В РФ выявили 10,5 тыс. новых случаев коронавируса

06.07 / За травлю ребенка в школе родители отсудили более 87 тысяч рублей компенсации

12.01 / Сенаторов предупредили о подготовке штурма Капитолия в день инаугурации Байдена

23.12 / США собрались ввести новые санкции против «Северного потока – 2»

15.05 / В ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем

18.11 / Путин потребовал решить проблему с вызовом скорой

31.10 / Власти Челябинска опровергли смерть пациентов после взрыва в поликлинике

02.09 / В Чехии назвали способ решить ситуацию в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика