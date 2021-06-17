 

Съезд “Единой России” пройдет максимально безопасно

17.06.2021, 0:20, Разное
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Делегаты, гости съезда и представители прессы пройдут ПЦР-тестирование. Также они должны иметь справку об отсутствии коронавируса.

На площадке мероприятия организуют пункты экспресс-тестирования. Там же все желающие смогут пройти вакцинацию.

Обязательным для всех участников съезда будет использование средств индивидуальной защиты. Делегатам и гостям съезда необходимо обновлять маски каждые полчаса.

Также нужно соблюдать правила социального дистанцирования и размещения участников в зале. Организаторы будут регулярно дезинфицировать помещения. В подготовке съезда участвуют специалисты Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения, сообщается на официальном сайте “ЕР”.

Представители прессы смогут следить за съездом посредством трансляций на официальных ресурсах партии. Количество присутствующих на мероприятии журналистов федеральных телеканалов, интернет-СМИ и печатных изданий сокращено.

Съезд «Единой России» пройдет 19 июня в Москве. Там утвердят список кандидатов, которые представят партию на сентябрьских выборах, и основные направления предвыборной программы “ЕР”. Затем документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений.



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