Лидеры РФ и США обсудили ситуацию в Белоруссии

Ситуация в Белоруссии стала одной из тем на российско-американском саммите в Женеве, сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Я поделился [с президентом РФ Владимиром Путиным] нашими озабоченностями насчет Белоруссии. Он не стал не соглашаться с тем, что случилось, а сказал, что дело в том, что теперь с этим делать», – приводит слова Байдена ТАСС. Президент Соединенных Штатов не уточнил, в чем разошлись позиции Москвы и Вашингтона по Белоруссии.

Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.

Глава авиакомпании Ryanair обвинил власти Белоруссии в «воздушном пиратстве» и «угоне» лайнера. В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), открыв расследование в связи с инцидентом.

Евросоюз в ответ на действия Минска запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. Брюссель также начал проработку секторальных санкций. Кроме того, в Европарламенте предложили отключить Белоруссию от SWIFT.

США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами.