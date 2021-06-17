Мнение: 1 метр = 80 сантиметров
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Будьте внимательны, а то научат в школе всякому…
—
Источник: Colonel Cassad
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Будьте внимательны, а то научат в школе всякому…
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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