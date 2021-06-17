 

Мнение: 1 метр = 80 сантиметров

17.06.2021, 0:10, Разное
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Будьте внимательны, а то научат в школе всякому…

Источник: Colonel Cassad



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