«Хотим жить в стране, поддерживающей традиционные ценности»

Семьи из США и Канады попросили российское гражданство

Бюрократия и право

15 июня 2021, Александра Ермакова

В редакцию RT обратились несколько многодетных семей из США и Канады с просьбой оказать им содействие в переселении. Сейчас они не могут переехать из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и сильно переживают, что из-за напряжённых отношений между Россией и США границы могут и вовсе закрыться. При этом жители США жалуются на антисемейные кампании, проводимые в их стране, а также преследования за религиозные убеждения. Они говорят, что хотели бы получить российское гражданство, чтобы жить в стране, поддерживающей традиционные семейные ценности.

© Фото из личного архива

В проект «Не один на один» обратились 75 граждан США и Канады, которые просят помочь им въехать в Россию и получить гражданство РФ. В основном это многодетные православные семьи, которые объясняют своё решение беспокойством о будущем своих детей у себя на родине.

«Причины, побуждающие нас, американских и канадских граждан, к переезду в Россию, очевидны: очень многие сегодня всерьёз обеспокоены своим будущим и будущим своих детей в Америке. За ширмой политкорректности и толерантности в США проводится политика, направленная на разрушение основополагающих устоев любого общества: права на свободу слова, политических, религиозных убеждений, а самое главное — традиционных семейных ценностей. РФ является как раз оплотом традиционных ценностей, стабильности и устойчивого развития. В РФ в равной мере уважаются интересы всех народов и социальных групп, проживающих на её территории, в отличие от происходящего в нашей стране. Мы все — православные христиане, и нам чужды агрессивно насаждаемые идеологии ЛГБТ, атеизма и морального релятивизма. Мы хотим, чтобы наши дети росли в стране, веками поддерживающей традиционные семейные и религиозные ценности», — написано в обращении.

КОРОНАВИРУСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Автор письма — православный священник Джозеф Глисон, переехавший несколько лет назад из США в Россию. Вместе с женой и восьмью детьми он проживает в Ярославской области. Мужчина в интернете рассказывает американцам о жизни в российской глубинке, а также помогает желающим переехать в РФ с оформлением необходимых документов. В его группе, посвящённой иммиграции в Россию, более 1 тысяч человек.

Глисон знакомит их с историей страны, рассказывает, как найти работу, получить гражданство.

«Десятки, а то и сотни американских православных семей хотят переехать в Россию и жить в Ростове Великом, в Сергиевом Посаде, Серпухове и других городах. Ситуация в США настолько критическая, что люди готовы были переезжать в Россию уже весной 2021 года», — отмечает священник.

Однако сейчас иностранные граждане, желающие переехать жить в Россию, сталкиваются с проблемами. С 18 марта 2020 года из-за пандемии правительство РФ ограничило въезд в Россию иностранцам и лицам без гражданства. Кроме того, временно приостановлены приём, оформление и выдача приглашений на въезд в РФ таким гражданам. Исключение сделано только для лиц, участвующих в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

У обратившихся в редакцию RT американцев нет оснований для подачи документов в рамках этой программы, поэтому въезд в страну им запрещён на неопределённое время.

СОХРАНИТЬ ДРУЖБУ МЕЖДУ НАРОДАМИ

Семьи направляли запросы в МВД, Россотрудничество и МИД с просьбой разрешить им въезд в страну в исключительном порядке, а также рассмотреть возможность выделения квот на разрешение на временное проживание, но пока что приходят формальные ответы о том, что въезд в страну для иностранных граждан закрыт.

«Мы были бы безмерно благодарны возможности оформления трёхгодичных виз, которые обычно выдаются гражданам США, а не как сейчас из-за пандемии — на три месяца», — поясняет отец Джозеф.

По словам Глисона, жители США переживают, что на фоне напряжённых отношений между США и Россией они и вовсе не смогут переехать в РФ.

«Мы с глубокой обеспокоенностью следим за развитием ситуации и, будучи настоящими патриотами традиционной Америки, не разделяем многие радикальные взгляды нынешнего руководства страны. При этом мы глубоко убеждены, что нужно строить мосты, а не стены между нашими странами, и очень надеемся, что именно на уровне человеческих контактов мы сможем сохранить дружбу между нашими великими народами», — пишет Глисон в своём обращении.

RT направил запрос в МВД РФ с просьбой прокомментировать возможность оказания помощи иностранцам.

ГОЛОСОВАЛИ БЫ ЗА ПУТИНА

Помимо отца Джозефа, письмо подписали 75 граждан США и Канады, а также журналист Тим Керби, который несколько лет назад переехал жить в Россию, получил гражданство РФ и продвигает образ страны на международном уровне.

В беседе с RT Керби пояснил причины, по которым православные жители США хотят переехать жить в Россию. По его мнению, существует несколько факторов, влияющих на их выбор.

«На Западе общество подталкивают к антихристианским ценностям: жадности, нарциссизму, гедонизму, поэтому быть православным там очень тяжело и иногда даже невозможно, потому что постоянно приходится противостоять обществу, — комментирует Керби. — Страшнее всего для православных в США — некие рычаги давления. К примеру, в Америке органы опеки могут отобрать детей по совершенно непонятным причинам. Так как люди там живут в либеральном обществе, то список причин расширяется и становится очень размытым. С этим я столкнулся на личном примере. Когда моя дочь долго болела и у нас не было правильной документации от врача, директор школы угрожала обратиться в органы опеки, с тем чтобы забрать её у нас. То есть моя дочь, самая лучшая ученица с самыми большими спортивными успехами, страдает от моего родительства. В мире не так много стран, где разрешено домашнее обучение, а РФ входит в этот список».

По словам Керби, на выбор также влияет информационная повестка в западных странах.

«Россия демонстрируется всему миру как страна консервативных и традиционных устоев, где есть сильный лидер, за которого американец бы голосовал. Если бы в Америке был политик, равнозначный Путину, то консерваторы проголосовали бы за него. Когда западные СМИ постоянно пытаются пугать весь мир образом России, они делают интересную антирекламу, потому что иногда антигерой получается гораздо привлекательнее, чем традиционный скучный супермен», — говорит эксперт.

РОССИЯ — ЛИДЕР СВОБОДНОГО МИРА

В сентябре в семье Кляйн родится пятый ребёнок — мальчик, которого супруги Джастин и Ивонн хотят назвать Блейзом.

© Фото из личного архива

Джастин получил степень бакалавра в области Священного Писания и теологии в Христианском колледже Сент-Луиса. Ивонн имеет докторскую степень в Сент-Луисском университете в области исторической теологии. По программе бакалавра она изучала русский язык, литературу и культуру в университете и недавно вместе с мужем возобновила занятия по русскому языку.

«Мы считаем, что РФ — лидер свободного мира и страна, где православные верующие могут жить в соответствии со своими убеждениями, по этой причине мы хотим жить в России», — объясняют супруги.

ВЛЮБЛЁН В РОССИЮ С ДЕТСТВА

Житель Северной Каролины Джейсон Кемпбелл — отец троих детей: Маргарет, Мэри и Серафимы. С их матерью он в разводе.

В феврале этого года мужчина женился на гражданке РФ и хотел переехать вместе с дочерьми в Сергиев Посад. Однако ограничения, связанные с пандемией, не позволили ему это сделать. Чтобы увидеться и побыть вместе, супруги договорились всей семьёй отдохнуть в Турции — пока это единственная возможность встретиться. Сейчас они все находятся там на каникулах.

По словам Джейсона, он очень хочет переехать в Россию, так как с детства влюблён в страну.

«Я неоднократно бывал в России, и влюблён в неё с самого первого своего визита в 1993 году, — рассказывает Кемпбелл. — Но самая насущная причина моего желания переехать — я хочу, чтобы у моих детей было будущее. В настоящее время мы переживаем абсолютный моральный упадок в Америке. У меня не оставалось выбора, кроме как забрать моих дочерей из государственной школы из-за нынешнего морального кризиса. Моя семья — русская, православная, и я хочу воспитывать своих детей в культуре. Наша вера — это основа нашей жизни. И как отец я обязан сделать всё, что в моих силах, чтобы мои дети были обеспечены самым лучшим. Мне хочется воссоединиться со своей новой женой, а моим детям — с их новой матерью».