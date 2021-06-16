Покушение на замглавы АРМА. В полицию заявлений не поступало, СБУ расследования не ведет

В полиции отметили, что 2 июня они не получали сообщений о таком происшествии. Но в ведомстве не ответили, открыто ли уголовное производство, когда, по какой статье; есть ли у Павленко статус потерпевшего или свидетеля; расследуется ли любая другая стрельба, из-за которой 2 июня был ранен человек. В ведомстве сослались на тайну следствия.

“Украинская правда” пишет, что ее собеседники в правоохранительных органах “намекали, что стрельба может быть инсценировкой”.

Издание попросило Павленка ответить, какой правоохранительный орган расследует стрельбу, по какой статье, а также прокомментировать информацию о возможной инсценировке. Чиновник заверил, что в него действительно стреляли и что это не было постановкой, но отказался отвечать на другие вопросы, сославшись на запрет от следствия.

Издание пишет, что в сети начала распространяться информация со ссылкой на анонимные источники, что следствие якобы ведет Служба безопасности Украины и “скоро” она показать результат.

В СБУ “Украинской правде” опровергли эту информацию. Там заявили, что не расследуют покушение на Павленко.

Контекст:

4 июня в АРМА сообщили, что 2 июня неизвестные стреляли в Павленко возле его дома. Он, по данным агентства, получил ранения средней степени тяжести и был госпитализирован.

Павленко заявлял, что следствие рассматривает несколько версий нападения на него. Когда Павленко спросили о вероятных причинах нападения, он ответил: “Связываю с работой”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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