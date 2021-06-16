 

Покушение на замглавы АРМА. В полицию заявлений не поступало, СБУ расследования не ведет

16.06.2021, 23:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В полиции отметили, что 2 июня они не получали сообщений о таком происшествии. Но в ведомстве не ответили, открыто ли уголовное производство, когда, по какой статье; есть ли у Павленко статус потерпевшего или свидетеля; расследуется ли любая другая стрельба, из-за которой 2 июня был ранен человек. В ведомстве сослались на тайну следствия.

“Украинская правда” пишет, что ее собеседники в правоохранительных органах “намекали, что стрельба может быть инсценировкой”.

Издание попросило Павленка ответить, какой правоохранительный орган расследует стрельбу, по какой статье, а также прокомментировать информацию о возможной инсценировке. Чиновник заверил, что в него действительно стреляли и что это не было постановкой, но отказался отвечать на другие вопросы, сославшись на запрет от следствия.

Издание пишет, что в сети начала распространяться информация со ссылкой на анонимные источники, что следствие якобы ведет Служба безопасности Украины и “скоро” она показать результат.

В СБУ “Украинской правде” опровергли эту информацию. Там заявили, что не расследуют покушение на Павленко.

Контекст:

4 июня в АРМА сообщили, что 2 июня неизвестные стреляли в Павленко возле его дома. Он, по данным агентства, получил ранения средней степени тяжести и был госпитализирован.

Павленко заявлял, что следствие рассматривает несколько версий нападения на него. Когда Павленко спросили о вероятных причинах нападения, он ответил: “Связываю с работой”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.03 / BFM TV – из центра Парижа эвакуировали палаточный лагерь мигрантов

28.05 / Ситуация стабилизировалась. В Ужгороде закрывают отделение в больнице для пациентов с COVID-19

31.07 / Эксперт оценил возможные причины смертельного ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

14.09 / Фракция “Слуга народа” проведет отдельное заседание по поводу пересмотра постановления Рады о местных выборах – нардеп Качура

21.02 / Подоляк: Семейство Медведчуков чужеродно для Украины и современных человеческих ценностей

09.09 / Кремль прокомментировал данные о визите Лукашенко в Москву 14 сентября

13.09 / США заявили о согласии Хафтара открыть энергетический сектор Ливии

21.11 / В РФ ответили на слова Санду о миротворцах в Приднестровье

26.05 / Над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней. Она написала в соцсетях одно слово: “Тварь” – глава “Радыё Свабода” Лукашук

25.08 / 112 – прежде чем подать воду в Крым, Киев дождётся гуманитарной катастрофы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика