 

С государственных дач в Конча-Заспе выселили восемь чиновников

16.06.2021, 23:30, Новости дня
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В ответе указали, что арендаторы нарушили “условия договора и порядка предоставления помещений Дома отдыха”. Какие именно условия они нарушили, журналистам не сообщили.

Под выселение в частности попали бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун,  судьи Конституционного суда Александр Литвинов и Игорь Слиденко, уволенный указом президента Украины глава КСУ Александр Тупицкий, госинспектор в одном из департаментов Государственной таможенной службы Давид Макарьян.

В списке также указаны М. Иванчук, А. Лях и А. Залиско. “Украинская правда” пишет, что речь может идти об экс-заместителе генпрокуроров Виталия Яремы и Виктора Шокина – Олеге Залиско.

Контекст:

14 мая президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что поручил провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщал, что аудиту подлежат 71 дом в Конча-Заспе и 32 дома в Пуще-Водице.

Данилов 4 июня после заседания СНБО Данилов сообщил, что первые 20 человек находятся в процессе выселения с государственных дач.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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