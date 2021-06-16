С государственных дач в Конча-Заспе выселили восемь чиновников

В ответе указали, что арендаторы нарушили “условия договора и порядка предоставления помещений Дома отдыха”. Какие именно условия они нарушили, журналистам не сообщили.

Под выселение в частности попали бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун, судьи Конституционного суда Александр Литвинов и Игорь Слиденко, уволенный указом президента Украины глава КСУ Александр Тупицкий, госинспектор в одном из департаментов Государственной таможенной службы Давид Макарьян.

В списке также указаны М. Иванчук, А. Лях и А. Залиско. “Украинская правда” пишет, что речь может идти об экс-заместителе генпрокуроров Виталия Яремы и Виктора Шокина – Олеге Залиско.

Контекст:

14 мая президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что поручил провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщал, что аудиту подлежат 71 дом в Конча-Заспе и 32 дома в Пуще-Водице.

Данилов 4 июня после заседания СНБО Данилов сообщил, что первые 20 человек находятся в процессе выселения с государственных дач.

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