Украина потребовала объяснений от Беларуси о следственных действиях боевиков “ЛНР” с Протасевичем

“Никакой “генпрокуратуры ЛНР” не может быть по определению. Фактический контроль на временно оккупированных территориях в Луганской области осуществляет оккупационная администрация Российской Федерации”, – сказал Николенко.

По его словам, сообщение о проведении “следственных действий” в Беларуси следует рассматривать в контексте попыток РФ предоставить подчиненным ей незаконным группировкам “хоть какую-то псевдосубьектность”. Оно также подтверждает, что операция по посадке самолета Ryanair и задержанию Протасевича разыграна по российскому сценарию, отметил Николенко.

“Россия не упускает шанса лишить Беларусь суверенитета и максимально ее затащить в свой геополитический порядок дня. Такое сближение безусловно усиливает риски для Украины. И оно будет учтено при принятии нашим государством дальнейших решений по защите интересов национальной безопасности”, – заявил представитель МИД.

16 июня так называемый “генеральный прокурор ЛНР” Сергей Горенко заявил, что “ЛНР” удалось провести “следственные действия” с Протасевичем. Он также поблагодарил находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко за эту возможность.

За два дня до того, 14 июня, глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора на вопрос о контактах с боевиками “ЛНР” по этому вопросу говорил, что Беларусь не получала из-за границы никаких запросов на проведение следственных действий с Протасевичем.

Контекст:

Лукашенко утверждал, что задержанные в Минске Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега “убивали людей на Донбассе”. Однако основатель полка “Азов” Андрей Билецкий рассказал, что журналист присоединился к украинским добровольцам в качестве военного корреспондента. Родители Протасевича тоже говорят, что на Донбассе он был в качестве журналиста и фотографа.

Кроме того, украинский журналист Денис Казанский 1 июня в Facebook обнародовал отрывок из сюжета hromadske, на котором есть Протасевич. “Он получил легкое ранение, и ему оказывают помощь. На видео видно, что, в отличие от бойцов “Азова”, Роман одет по гражданке”, – подчеркнул Казанский.

“Генпрокуратура” террористической организации “ЛНР” заявляла, что обратилась к Беларуси с просьбой передать ей Протасевича.

1 июня Лукашенко согласился, чтобы террористы “ЛНР” допросили Протасевича. “Милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы”, – сказал он.

Сам Протасевич 3 июня в эфире белорусского государственного канала говорил, что в 2014 году был на Донбассе журналистом при “Азове”, не входил в штат и не был в зоне боевых действий.

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