Оккупанты на Донбассе застрелили боевика, который хотел перейти на сторону ВСУ – разведка

“16 июня около 9:20 на одном из наблюдательных пунктов российско-оккупационных войск в районе Катериновки военнослужащий незаконных вооруженных формирований при попытке перехода на сторону Вооруженных сил Украины был коварно застрелен своими сослуживцами, после чего те же ”товарищи” эвакуировали тело наемника на наблюдательный пункт. Руководство незаконных вооруженных формирований пытается жестоко пресекать случаи сдачи в плен своих ”защитников” и скрывать факты их ликвидации при попытках перехода на сторону ВСУ из-за нежелания защищать самопровозглашенные республики”, – говорится в сообщении.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

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