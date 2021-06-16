Впервые с глазу на глаз: как прошла встреча Путина и Байдена в Женеве

Первая часть переговоров Путина и Байдена проходила на женевской вилле Ла Гранж. Саммит предполагает три этапа. Он состоит из узкой части и двух расширенных с кофе-брейком. Стоит отметить, что это первая встреча Путина и Байдена после вступления американского лидера в должность президента США.

Переговоры Путина и Байдена продлилась почти два часа, потом был перерыв. На встрече помимо двух лидеров государств были главы МИД стран Сергей Лавров и Энтони Блинкен и другие политики.

Предполагалось, что саммит будет продолжаться пять часов. После встречи президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден после мероприятия выступят перед прессой каждый по отдельности.

Все началось с исторического рукопожатия. Первая встреча лидеров двух стран сама по себе стала сенсацией в российской и западной встрече.

В ходе беседы Джо Байден назвал Россию и США великими державами. Западные журналисты назвали такое высказывание попыткой “стабилизировать отношения” двух стран. Ведь ранее Джо Байден открыто критиковал Россию и ее власти.

Впрочем, и предыдущий американский президент не питал нежных чувств к России. Он называл ее “региональной державой”. Джо Байден в то время трудился на посту вице-президента.

Расширенный состав саммита, в отличие от узкого, проходит полностью за закрытыми дверями, представители прессы не видят даже протокольную часть.