 

Япония выразила РФ протест из-за необъявленных учений на Итурупе

16.06.2021, 23:16, Новости дня
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Министерство иностранных дел Японии выразило Москве протест из-за учений, которые российская сторона якобы намеревается провести на острове Итуруп в ближайшее время, сообщил официальный представитель японского внешнеполитического ведомства Томоюки Есида.

«[Учения] связаны с укреплением военного присутствия РФ на северных территориях (так в Японии называют Южные Курилы) и являются совершенно неприемлемыми», – приводит слова Есиды ТАСС. Как сказал источник в правительстве Японии, информацию о намерении Москвы провести авиационные учения на острове Итуруп Токио получил от Вашингтона.

В начале июня президент Владимир Путин отметил, что поправка к Конституции РФ о запрете на отчуждение территорий не означает, что переговоры по мирному договору с Японией должны быть приостановлены.

В апреле МИД Японии пообещал вести «упорные» переговоры с Россией по Курилам. Ранее японские издания Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, а также телерадиокорпорация NHK и агентство Kyodo опубликовали материалы, в которых сделали вывод об окончательном отказе РФ от передачи Южных Курил.

Основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности Южных Курил. В 1945 году весь архипелаг включили в состав СССР. Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала позицию РФ по вопросу мирного договора с Японией.



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