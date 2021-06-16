 

В Конгрессе США призвали ввести санкции против РФ по химоружию

16.06.2021, 23:16, Новости дня
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Республиканец из Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и его однопартиец из Сената Джеймс Риш призвали американского президента Джо Байдена ввести против РФ вторую часть санкций по химоружию.

Республиканцы назвали отсутствие второй части санкций «односторонней уступкой, которая демонстрирует слабость». «Не наложив эти обязательные санкции, ваша администрация отказывается от наилучшей возможности противостоять российским нарушениям», – приводит мнение конгрессменов-республиканцев РИА «Новости».

В марте США ввели санкции против России, обвинив ее в применении химоружия. В Кремле подчеркивали, что РФ уничтожила все химическое оружие и рассчитывает, что ее визави, включая США, тоже это сделают. Второй раунд санкций США ожидался до 2 июня.

Ранее президент Владимир Путин указал, что если после саммита в Женеве США введут против РФ новые санкции, то это очередная упущенная возможность в отношениях.

Напомним также, с 14 июня вступили в силу санкции США против госдолга России.



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