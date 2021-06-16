Мнение: 31 июня и смысл ошибок
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Служил Гаврила при архиве
Гаврила Дело откопал
раз в год его Гаврила постил
Гаврила людям правду нес!
Егор Иванов продолжает увлекательный процесс препарирования "архивариуса" Богуславского https://allin777.livejournal.com/, который нынче стыдливо потер большую часть своих "исторических изысканий" про ужасы СССР.
Особенно чудесно про ошибки и "сотрудничество НКВД и Гестапо" в опусе от "Радио Свобода", но там содержание вполне соответствует назначению подобных помоек.
Начало истории смотри тут:
Явление Богуславского – https://colonelcassad.livejournal.com/6682265.html
Мото-механизированные бесчинства – https://colonelcassad.livejournal.com/6695130.html
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Источник: Colonel Cassad
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