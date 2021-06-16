Мнение: 31 июня и смысл ошибок

Служил Гаврила при архиве

Гаврила Дело откопал

раз в год его Гаврила постил

Гаврила людям правду нес!

Егор Иванов продолжает увлекательный процесс препарирования "архивариуса" Богуславского https://allin777.livejournal.com/, который нынче стыдливо потер большую часть своих "исторических изысканий" про ужасы СССР.

Особенно чудесно про ошибки и "сотрудничество НКВД и Гестапо" в опусе от "Радио Свобода", но там содержание вполне соответствует назначению подобных помоек.

Начало истории смотри тут:

Явление Богуславского – https://colonelcassad.livejournal.com/6682265.html

Мото-механизированные бесчинства – https://colonelcassad.livejournal.com/6695130.html

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