 

Мнение: 31 июня и смысл ошибок

16.06.2021, 23:12, Разное
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Служил Гаврила при архиве
Гаврила Дело откопал
раз в год его Гаврила постил
Гаврила людям правду нес!

Егор Иванов продолжает увлекательный процесс препарирования "архивариуса" Богуславского https://allin777.livejournal.com/, который нынче стыдливо потер большую часть своих "исторических изысканий" про ужасы СССР.

Особенно чудесно про ошибки и "сотрудничество НКВД и Гестапо" в опусе от "Радио Свобода", но там содержание вполне соответствует назначению подобных помоек.

Начало истории смотри тут:

Явление Богуславского – https://colonelcassad.livejournal.com/6682265.html
Мото-механизированные бесчинства – https://colonelcassad.livejournal.com/6695130.html

Источник: Colonel Cassad



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